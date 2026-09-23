Bắt nghi phạm sát hại hàng xóm, cướp vàng

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt giữ Trần Văn Ngân (SN 1965, trú xã Phú Phụng) để điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Công an làm việc với đối tượng Trần Văn Ngân. Ảnh CACC

Trước đó, chiều tối 18/9, ông V.M.H. (SN 1943) đi bán vé số về nhà thì phát hiện em gái là bà V.T.K.Đ. (SN 1956) gặp nạn, một số nữ trang trên người bị mất nên trình báo công an.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Ngân là nghi phạm. Người này sống gần nhà nạn nhân, thường đến giúp bà Đ. phun thuốc cho vườn cây.

Theo lời khai của Ngân, khoảng 4h ngày 18/9, ông ta đến hỏi mượn bà Đ. hai chỉ vàng nhưng bị từ chối. Ngân ra vườn ngồi chờ, đến hơn 7h30, khi thấy ông H. rời nhà, người này quay lại bóp cổ bà Đ. đến bất tỉnh.

Sau đó, Ngân lấy một sợi dây chuyền vàng 18K, đặt nạn nhân lên giường như đang ngủ rồi dùng kéo cắt lấy thêm ba vòng tay vàng 24K trước khi rời đi.

Sáng 19/9, Ngân mang toàn bộ số vàng đến phường Trà Vinh bán được hơn 180 triệu đồng.

Ban đầu, Ngân không thừa nhận hành vi khi được mời làm việc. Sau khi cơ quan công an đưa ra tài liệu, chứng cứ thu thập được, người này đã khai nhận vụ việc.