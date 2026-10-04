Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng chỉ sau hơn 5 giờ gây án

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa truy bắt thành công nghi phạm cướp giật tại tiệm vàng Kim Chi, thôn Lạc Nghiệp, xã D'Ran (Lâm Đồng).

Thông tin cho biết, chiều ngày 2/10, chị N. N.B.T- chủ tiệm vàng Kim Chi, thôn Lạc Nghiệp, xã D'Ran đã trình báo cơ quan Công an việc trước đó chiều cùng ngày, tại tiệm vàng của chị đã xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Đối tượng gây án là một nam thanh niên khoảng 18-25 tuổi, nói giọng miền Nam, mặc áo mưa màu tím, đi dép tông xỏ ngón, đeo khẩu trang đen.

Đối tượng tiếp cận tiệm vàng bằng xe máy Dream màu đỏ không biển số, đội mũ bảo hiểm xám đen, vào tiệm vờ hỏi mua trang sức.

Khi chị T. đưa một nhẫn vàng 2 chỉ, đối tượng đeo vào tay vờ thử rồi bất ngờ bỏ chạy, điều khiển xe Dream tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các địa phương khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, truy xét, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện, tiếp cận và bắt giữ thành công đối tượng T.V.P.L (SN 2007), trú Đông Phước, Đông Hiệp, TP Cần Thơ, cách hiện trường khoảng 200 km, khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát; thu giữ tang vật, phương tiện liên quan.

Đối tượng đến tiệm vàng vờ mua trang sức, rồi bất ngờ tháo chạy mang theo món đồ. Ảnh: CA.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại cửa hàng như lắp đặt hệ thống camera chất lượng cao có thể kiểm soát cả bên trong và bên ngoài cửa hàng, hệ thống báo động khẩn cấp kết nối với lực lượng Công an cơ sở và Phòng Cảnh sát hình sự.

Bên cạnh đó, bố trí nút báo động bí mật ở nhiều vị trí thuận lợi để báo tin khẩn cấp đến cơ quan Công an; kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực giao dịch, yêu cầu khách hàng cởi bỏ khẩu trang, nón bảo hiểm trước khi vào giao dịch, kiên quyết từ chối phục vụ khách hàng nếu không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tại cơ sở; bố trí lực lượng bảo vệ đủ số lượng, bảo đảm sức khỏe, được đào tạo kỹ năng xử lý tình huống và trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định;

Lực lượng bảo vệ tại cơ sở phải luôn nâng cao cảnh giác, chú ý phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn như che kín mặt, quan sát nhiều lần quanh khu vực giao dịch, để phương tiện nổ máy sẵn trước cửa.

Khi xảy ra tình huống cướp, cướp giật tài sản, cần bình tĩnh xử lý, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng con người và tìm cách kích hoạt báo động bí mật; ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của đối tượng, thời gian, hướng di chuyển, phương tiện tẩu thoát để cung cấp cho lực lượng Công an;

Mỗi khách hàng khi đến giao dịch tại tiệm vàng cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng bảo vệ, phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự.

Nếu phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc dấu hiệu chuẩn bị phạm tội, cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an hoặc cơ sở gần nhất để phối hợp giải quyết.

Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản, cướp tài sản tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi cơ quan, tổ chức và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.