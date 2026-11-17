Ngày 17-11, Công an TPHCM cho biết, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM lấy lời khai, xử lý Đặng Xuân Trung (32 tuổi) về hành vi cướp giật tài sản là vé số của người bán dạo.

Trước đó, ngày 14-11, ông H.V.D. (62 tuổi, là người khuyết tật) đến Công an xã Đông Thạnh trình báo bị cướp giật 278 tờ vé số, trị giá 2,78 triệu đồng.

Trung cướp giật tài sản của người bán vé số

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Tổ 8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) khẩn trương xác minh, truy xét. Đến khoảng 12 giờ 10 phút ngày 14-11 (sau khoảng 4 giờ từ khi tiếp nhận thông tin), lực lượng chức năng phát hiện, đưa Đặng Xuân Trung về trụ sở làm việc.

Tại đây, Trung khai nhận hành vi cướp giật tài sản. Trung khai nhận khoảng 8 giờ 20 phút ngày 13-11, Trung điều khiển xe máy đến trước nhà số 189A Bùi Công Trừng, xã Đông Thạnh. Phát hiện ông H.V.D. đang ngồi trên xe ba bánh bán vé số, Trung tiếp cận, giả vờ hỏi mua. Khi ông D. đưa xấp vé số cho lựa chọn, Trung bất ngờ tăng ga bỏ chạy.

Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP

Sau khi gây án, Trung về khu vực phường Thuận Giao, bán 148 tờ vé số cho người đi đường, được 1,28 triệu đồng. Còn 130 tờ, Trung giữ lại để chờ dò kết quả xổ số chiều cùng ngày với hy vọng trúng thưởng.

Đến tối 13-11, sau khi dò 122 tờ không trúng thưởng, Trung đem số vé này vứt bỏ ngoài đường. Tám tờ còn lại, Trung mang đến một cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet để chơi game và tiếp tục dò kết quả. Tuy nhiên, cả 8 tờ vé số cũng không trúng thưởng và bị công an thu giữ.