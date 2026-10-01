Bắt nghi phạm cướp giật tài sản ở phường Lâm Viên - Đà Lạt

Công an Lâm Đồng tạm giữ Nguyễn Tấn Trung để điều tra vụ cướp giật túi xách (Ảnh: Công an Lâm Đồng)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 29/9, bà N.T.T.H. (47 tuổi, trú tại xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy trên đường Trần Nhân Tông, phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Khi đang di chuyển, bà H. bất ngờ bị một người đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách đang mang theo rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bên trong túi xách có một điện thoại iPhone 6 và gần 10 triệu đồng tiền mặt.

Dựng lại hiện trường đối tượng giật túi xách của bị hại trên đường Trần Nhân Tông, phường Lâm Viên - Đà Lạt (Ảnh: Công an Lâm Đồng)

Sau khi tiếp nhận trình báo của bà H., Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt phối hợp với lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức xác minh, truy xét người liên quan.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Nguyễn Tấn Trung có liên quan đến vụ việc nên tiến hành bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.