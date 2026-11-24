Đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 21-11, Công an phường Mỹ Phong phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh, điều tra vụ án mạng xảy ra tại quán bò T.T., trên đường tỉnh 864, khu phố Mỹ Chánh, phường Mỹ Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 20-11, một thanh niên vào quán bò T.T. ngồi. Khoảng 2 phút sau, người đàn ông đi xe máy đến, bước vào quán và dùng dao đâm trúng bụng người thanh niên này, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Anh Đức (phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Ng. (41 tuổi, ngụ ấp Đường Keo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau).

Nhận tin báo, Công an phường Mỹ Phong phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Tháp xác minh, truy bắt nghi phạm. Qua xác minh, lực lượng Công an đã bắt giữ Lê Ngọc Thành (38 tuổi, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp). Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận hành vi đâm nạn nhân.

Tang vật thu giữ gồm một con dao Thái Lan cán màu vàng và xe máy nhãn hiệu Dream, biển số 63F6-8498.

Hiện Công an phường Mỹ Phong phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.