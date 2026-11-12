Bắt nghi can sát hại cô gái chôn ở bãi đất trống tại TP.HCM

Ngày 12/11, UBND xã Tân Vĩnh Lộc thông tin, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an xã Tân Vĩnh Lộc tạm giữ nghi can liên quan vụ án mạng để điều tra về hành vi giết người.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ trình báo của gia đình nạn nhân về việc một cô gái 24 tuổi mất tích từ hơn 10 ngày trước. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an tổ chức rà soát, xác minh và truy tìm tung tích nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh khu vực, cơ quan công an xác định hành trình cuối cùng của cô gái là đi xe ôm công nghệ đến một con hẻm trên đường Võ Văn Vân (xã Tân Vĩnh Lộc) rồi biến mất.

Tiếp đó, công an phát hiện cô gái đi vào một xưởng chuyên sửa chữa máy may vải nằm trong hẻm D20, đường Võ Văn Vân.

Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Tân Vĩnh Lộc trực tiếp đấu tranh với nghi can. Danh tính nghi can chưa được cơ quan công an cung cấp.

Công an TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai nghi can để phục vụ quá trình điều tra.