Bắt nam thanh niên đột nhập phòng ngủ bắn đồng nghiệp vì mâu thuẫn

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Đình Giang (SN 1995, trú tại TP Hà Nội) về tội “Giết người”.

Cụ thể, vào ngày 3/9, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc anh Phạm Anh Tuấn (SN 1995, trú tại TP Hải Phòng) nhập viện cấp cứu do bị bắn 2 phát súng vào vùng bụng và đùi.

Qua xác minh, sáng 2/9, trong khi anh Tuấn đang ngủ tại phòng số 45, khách sạn Viêng Khăm (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) thì bị một người bịt mặt xông vào phòng, nổ súng gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm là Nguyễn Đình Giang (là đồng nghiệp của anh Phạm Anh Tuấn tại Lào).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân, Giang đã dùng súng ngắn bắn anh Tuấn rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam, di chuyển lên Lai Châu nhằm vượt biên sang Trung Quốc.

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ thành công Nguyễn Đình Giang. Tại cơ quan điều tra, Giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.