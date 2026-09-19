Bắt một phụ nữ dùng AI tạo tin nhắn giả để lừa đảo trên 444 triệu đồng

Ngày 19.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Lưu Thị Như Băng (25 tuổi, ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Lưu Thị Như Băng. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Qua điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 9.2025, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, nên Như Băng có ý định chiếm đoạt tiền của bà L.K.L. (ngụ cùng địa phương). Theo đó, Như Băng nói dối với bà L. là mình được một ngân hàng duyệt hồ sơ vay bằng gói bảo hiểm, nhưng cần tiền đi làm hồ sơ do phía ngân hàng chưa giải ngân.

Nhằm tạo lòng tin đối với bà L., Như Băng đã dùng AI (trí tuệ nhân tạo) để làm giả các tin nhắn của ngân hàng giải ngân, sau đó gửi cho bà L. xem. Đồng thời cam kết khi nào rút tiền xong là hoàn trả ngay, thậm chí còn cho bà L. mượn thêm tiền. Do tin đây là thật nên bà L. không ngần ngại cho Như Băng mượn tiền.

Khoảng thời gian từ tháng 9.2025 đến tháng 11.2025, Như Băng nhiều lần dùng AI tạo ra thông tin gian dối để mượn tiền và được bà L. chuyển khoản, cộng với đưa tiền mặt hơn 444 triệu đồng. Một thời gian sau, bà L. nghi ngờ nên đến ngân hàng tìm hiểu thì phát hiện Như Băng không hề vay tiền, còn các thông tin trên đều không đúng. Biết mình bị lừa nên bà L. đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Cơ quan chức năng lưu ý, các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi, nhất là các đối tượng dùng AI tạo hình ảnh, tin nhắn hoặc những nội dung điện tử có hình thức giống thông tin của các tổ chức tín dụng. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác để tránh những trường hợp tương tự xảy ra.