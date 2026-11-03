Bật mí về cô gái lạ được Ngọc Sơn hôn má, học trò gọi là 'sư mẫu'

Ngày 3/11, trên trang cá nhân, ca sĩ Ngọc Sơn đăng ảnh thân mật bên một cô gái kèm chú thích: "Chúc mừng sinh nhật các tình yêu trong tháng 11 nè". Trong ảnh, anh cầm chiếc bánh kem có dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật chị Voi yêu", hôn vào má cô gái; bức ảnh còn lại, chị cũng hôn má nam ca sĩ một cách âu yếm.

Lần hiếm hoi đăng ảnh tình cảm, Ngọc Sơn gây sốt. Bài đăng của anh nhận nhiều bình luận chúc phúc, chia vui như: "Khi nào cưới nhớ mời em nhé anh Sơn"; "Chúc mừng hạnh phúc bạn - một danh ca mà mình hâm mộ từ lúc bé"; "Anh chị hạnh phúc quá. Em mến chúc chị sinh nhật vui vẻ"...

Bức ảnh gây sốt của ca sĩ Ngọc Sơn. Ảnh: FBNV

Khi phóng viên liên hệ, đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Ngọc Sơn và cô gái lạ, người đại diện từ chối phản hồi. Theo đó, Ngọc Sơn chỉ chia sẻ về âm nhạc và những hoạt động phụng sự cộng đồng, xưa nay đều không lên tiếng về các vấn đề đời tư.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, cô gái không phải gương mặt xa lạ với cộng đồng người hâm mộ ca sĩ Ngọc Sơn. Chị tên Mỹ Duyên, thuộc thế hệ 8X, là trợ lý lâu năm của Ngọc Sơn. Nhiều năm nay, hai người đồng hành trong công việc, chị luôn theo sát Ngọc Sơn trong toàn bộ lịch trình biểu diễn, dự sự kiện, ghi hình...

Ngọc Sơn nhiều lần đăng ảnh thân thiết bên trợ lý. Ảnh: FBNV

Trong công việc, chị Duyên được đánh giá là sắc sảo, quyết liệt và giàu kinh nghiệm. Không chỉ người hâm mộ, hầu hết người thân, bạn bè, học trò và con nuôi của Ngọc Sơn đều biết và nể chị. Một số học trò Ngọc Sơn còn gọi thân tình chị Duyên là "sư mẫu".

Đây cũng không phải lần đầu Ngọc Sơn đăng ảnh thân thiết bên Mỹ Duyên. Trên trang cá nhân, anh thỉnh thoảng vẫn cập nhật ảnh hai người với cử chỉ thân thiết, tình cảm.

Trong khi đó, trên Facebook cá nhân, chị Duyên sử dụng ảnh bàn tay của hai người nắm chặt nhau làm ảnh đại diện. Nhiều khán giả tinh ý nhận ra chiếc đồng hồ trên tay người nam cùng mẫu với đồng hồ mà Ngọc Sơn sở hữu.

Nhiều khán giả tinh ý nhận ra chiếc đồng hồ của người đàn ông trong bức ảnh của chị Duyên đăng tải trùng khớp với chiếc đồng hồ Ngọc Sơn từng đeo. Ca sĩ Ngọc Khang - Á quân "Ca sĩ giấu mặt" 2017 còn gọi chị là "sư mẫu".

Trước các câu hỏi về tin đồn tình cảm hay việc chưa lập gia đình, Ngọc Sơn chỉ khẳng định mình "đàn ông, chuẩn men 100%, mê phụ nữ đẹp".

Trong một talkshow, Ngọc Sơn nói hầu như không chia sẻ chuyện riêng tư vì "vô cùng khắt khe, kỹ lưỡng trong hôn nhân, thà cô đơn còn hơn chọn lầm".

Dù vậy, Ngọc Sơn khẳng định không đóng cửa trái tim, vẫn sẵn sàng lấy vợ, sinh con khi duyên đến.

Ngọc Sơn chơi đàn cho 2 học trò hát