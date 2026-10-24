Bật mí cách quét mã QR trên máy tính nhanh chóng, hiệu quả.

Quets mã QR ngày càng được sử dụng phổ biến để chia sẻ đường dẫn, thông tin liên hệ và nhiều dữ liệu hữu ích khác. Thay vì sử dụng điện thoại, bạn vẫn có thể quét mã QR ngay trên máy tính bằng những công cụ phù hợp. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các cách thực hiện nhanh chóng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi sử dụng.

Sử dụng Windows Camera để quét mã QR đơn giản

Nếu máy tính chạy Windows có webcam, bạn có thể tận dụng ứng dụng Windows Camera được tích hợp sẵn để nhận diện mã QR. Chỉ cần kích hoạt chức năng quét mã vạch, bạn đã có thể sử dụng mà không phải tải hay cài đặt thêm phần mềm. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn phím Windows trên bàn phím, nhập từ khóa Camera vào ô tìm kiếm rồi chọn ứng dụng Camera để khởi chạy.

Nhấn phím Windows trên bàn phím, nhập từ khóa Camera.

Bước 2: Trường hợp hệ thống yêu cầu quyền truy cập camera, bạn hãy nhấn đồng ý để tiếp tục. Sau đó, hướng webcam về phía mã QR cần quét và điều chỉnh sao cho mã nằm gọn trong khung hình.

Bạn hãy nhấn đồng ý để tiếp tục.

Bước 3: Khi ứng dụng nhận diện được mã QR, đường liên kết tương ứng sẽ xuất hiện trên màn hình. Bạn có thể xem và sử dụng liên kết này theo nhu cầu.

Đường liên kết tương ứng sẽ xuất hiện trên màn hình.

Phương pháp trên rất hữu ích khi bạn muốn quét mã QR được in trên giấy hoặc hiển thị trên màn hình của một thiết bị khác. Tuy nhiên, Windows Camera chỉ nhận diện mã QR thông qua camera trực tiếp, nên không thể dùng cách này để quét mã từ hình ảnh đã lưu sẵn trong máy tính.

Đăng nhập Shopee trên máy tính bằng mã QR hiệu quả

Không phải lúc nào bạn cũng cần dùng webcam trên máy tính để quét mã QR. Với một số nền tảng như Shopee hay TikTok, mã QR đăng nhập sẽ hiển thị trên màn hình máy tính và bạn có thể sử dụng camera điện thoại để quét. Cách làm này giúp đăng nhập nhanh hơn mà không cần nhập tên tài khoản và mật khẩu theo cách thông thường.

Bước 1: Mở trình duyệt trên máy tính và truy cập trang web chính thức của Shopee tại https://shopee.vn/. Tại giao diện trang chủ, bạn nhấn vào mục Đăng nhập nằm ở góc trên bên phải màn hình.

Mở trình duyệt trên máy tính và truy cập trang web.

Bước 2: Khi cửa sổ đăng nhập tài khoản xuất hiện, hãy tìm và chọn tùy chọn Đăng nhập với mã QR. Lúc này, Shopee sẽ hiển thị mã QR để bạn sử dụng điện thoại xác nhận đăng nhập.

Hãy tìm và chọn tùy chọn Đăng nhập với mã QR.

Bước 3: Tiếp theo, mở ứng dụng Shopee trên điện thoại và nhấn vào biểu tượng quét mã QR. Hướng camera điện thoại về phía mã QR đang hiển thị trên màn hình máy tính. Khi ứng dụng xuất hiện thông báo yêu cầu xác nhận, bạn chọn Xác nhận để cho phép đăng nhập trên máy tính.

Tiếp theo, mở ứng dụng Shopee trên điện thoại.

Bước 4: Sau khi xác nhận thành công, màn hình điện thoại sẽ hiển thị thông báo “Đăng nhập mã QR thành công”. Lúc này, quá trình đăng nhập đã hoàn tất và trang Shopee trên máy tính sẽ tự động chuyển về giao diện trang chủ, giúp bạn tiếp tục mua sắm.

Với cách này, bạn có thể đăng nhập Shopee thuận tiện hơn mà không cần nhập thông tin tài khoản thủ công. Để bảo vệ tài khoản, hãy kiểm tra đúng trang web Shopee trước khi quét mã và chỉ xác nhận đăng nhập khi chính bạn đang thực hiện thao tác đó.