Những tháng đầu tiên đi nhà trẻ, trẻ thường dễ mắc các bệnh như cảm lạnh, ho, sổ mũi, sốt hoặc rối loạn tiêu hóa do phải làm quen với môi trường mới và tiếp xúc với nhiều nguồn lây nhiễm. Tuy nhiên, cha mẹ hoàn toàn có thể giúp con tăng sức đề kháng, thích nghi tốt hơn bằng những thói quen chăm sóc khoa học.

Vì sao trẻ mới đi nhà trẻ thường xuyên ốm vặt?

Đi nhà trẻ là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Từ môi trường sinh hoạt chủ yếu trong gia đình, trẻ bắt đầu tiếp xúc với nhiều bạn cùng lứa tuổi, sử dụng chung không gian vui chơi, đồ chơi và tham gia các hoạt động tập thể.

Đây cũng là giai đoạn trẻ dễ gặp phải các bệnh truyền nhiễm thông thường, đặc biệt là nhiễm virus đường hô hấp như cảm lạnh, cúm, viêm họng hoặc các bệnh đường tiêu hóa.

Theo các chuyên gia y tế, hệ miễn dịch của trẻ nhỏ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Trong khi đó, trẻ chưa có ý thức đầy đủ về vệ sinh cá nhân, thường xuyên đưa tay lên miệng, dụi mắt, ngậm đồ chơi hoặc tiếp xúc gần với bạn bè. Những yếu tố này khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh tăng lên.

Bên cạnh đó, việc thay đổi giờ giấc sinh hoạt, môi trường ngủ nghỉ, chế độ ăn uống và tâm lý khi xa cha mẹ cũng có thể khiến trẻ mệt mỏi, ảnh hưởng đến khả năng thích nghi trong thời gian đầu.

5 bí quyết giúp trẻ hạn chế ốm vặt khi đi nhà trẻ:

Xây dựng chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân đối

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và hoạt động của hệ miễn dịch. Cha mẹ nên xây dựng thực đơn đa dạng, phù hợp với độ tuổi, bảo đảm trẻ được cung cấp đầy đủ chất đạm, chất béo, tinh bột, vitamin và khoáng chất.

Các loại thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh và trái cây nên được bổ sung hợp lý trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Đặc biệt, cần chú trọng các thực phẩm giàu vitamin A, C, D, kẽm và sắt vì đây là những vi chất có vai trò quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch. Tuy nhiên, việc bổ sung vi chất bằng chế phẩm cần có tư vấn của nhân viên y tế, tránh tự ý sử dụng quá liều.

Duy trì giấc ngủ đủ và đúng giờ

Giấc ngủ có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phục hồi và phát triển của trẻ. Trẻ thiếu ngủ thường dễ mệt mỏi, cáu gắt, giảm khả năng tập trung và khó thích nghi với các hoạt động tại trường.

Cha mẹ nên thiết lập thời gian ngủ cố định, tạo không gian nghỉ ngơi yên tĩnh và hạn chế cho trẻ sử dụng thiết bị điện tử trước giờ ngủ.

Tùy độ tuổi, trẻ cần thời lượng ngủ khác nhau. Trẻ sơ sinh thường cần ngủ nhiều hơn, trong khi trẻ từ 1-2 tuổi thường cần khoảng 11-14 giờ ngủ mỗi ngày, tính cả giấc ngủ trưa.

Trẻ nhỏ thời gian đầu đi nhà trẻ thường hay ốm vặt khiến nhiều bố mẹ lo lắng

Tập cho trẻ thói quen vệ sinh cá nhân

Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi vui chơi và khi tay bẩn là một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả giúp hạn chế sự lây lan của vi khuẩn, virus.

Cha mẹ cũng nên hướng dẫn trẻ che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy hay khuỷu tay; không dùng chung cốc uống nước, khăn mặt và đồ dùng cá nhân.

Những thói quen này cần được rèn luyện thường xuyên tại nhà để trẻ có thể duy trì khi đến lớp.

Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch

Tiêm vaccine là biện pháp quan trọng giúp bảo vệ trẻ trước nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Cha mẹ cần kiểm tra sổ tiêm chủng, bảo đảm trẻ được tiêm đầy đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng và các vaccine dịch vụ phù hợp với độ tuổi, theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Đặc biệt, nên trao đổi với bác sĩ về việc tiêm vaccine phòng cúm hằng năm và các vaccine cần thiết khác để tăng khả năng bảo vệ trẻ.

Phối hợp chặt chẽ với nhà trường

Sức khỏe của trẻ không chỉ phụ thuộc vào cách chăm sóc tại gia đình mà còn liên quan đến môi trường sinh hoạt tại trường học.

Cha mẹ nên trao đổi thường xuyên với giáo viên về tình hình ăn uống, giấc ngủ, tâm lý và những biểu hiện bất thường của trẻ. Đồng thời, lựa chọn cơ sở giữ trẻ bảo đảm vệ sinh, có quy trình làm sạch đồ chơi, thông thoáng lớp học và kiểm soát tốt nguy cơ lây nhiễm.

Khi trẻ có biểu hiện sốt, ho nhiều, nôn ói, tiêu chảy hoặc mệt mỏi bất thường, cha mẹ nên cho trẻ nghỉ học, theo dõi và đưa đi khám khi cần thiết, tránh cố gắng cho con đến lớp khi đang mắc bệnh.

Không nên quá lo lắng khi trẻ mắc bệnh trong giai đoạn đầu đi học

Các chuyên gia cho rằng, việc trẻ mắc một số bệnh nhiễm trùng thông thường khi bắt đầu đi nhà trẻ không phải lúc nào cũng là dấu hiệu cho thấy trẻ có sức đề kháng yếu. Đây có thể là hệ quả của việc trẻ lần đầu tiếp xúc với nhiều tác nhân gây bệnh trong môi trường tập thể.

Điều quan trọng là cha mẹ không nên tự ý cho trẻ sử dụng kháng sinh, thuốc tăng sức đề kháng hoặc các loại thực phẩm chức năng theo quảng cáo. Kháng sinh không có tác dụng điều trị bệnh do virus và chỉ nên sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Nếu trẻ sốt cao kéo dài, khó thở, li bì, co giật, bỏ bú hoặc có dấu hiệu mất nước như tiểu ít, môi khô, mắt trũng, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.