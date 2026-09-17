Bật mí cách đăng ký thường trú trên VneID đơn giản.

Đăng ký thường trú qua VNeID giúp người dân thực hiện thủ tục trực tuyến mà không phải trực tiếp đến cơ quan công an. Bạn chỉ cần chuẩn bị đủ hồ sơ và thực hiện lần lượt các bước theo hướng dẫn.

Hướng dẫn đăng ký thường trú qua VNeID tiện lợi

Thay vì phải trực tiếp đến cơ quan công an, người dân hiện có thể gửi hồ sơ đăng ký thường trú ngay trên ứng dụng VNeID. Các thao tác được thực hiện trực tuyến theo từng bước cụ thể dưới đây:

Bước 1: Mở và đăng nhập VNeID

Trước hết, truy cập ứng dụng VNeID trên điện thoại. Nếu chưa cài đặt, bạn có thể tải ứng dụng từ kho ứng dụng tương ứng với thiết bị. Sau đó, nhập mật khẩu và chọn Đăng nhập để truy cập tài khoản. Bạn nên kiểm tra và cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất để sử dụng đầy đủ tính năng.

Mở và đăng nhập VNeID.

Trường hợp chưa có tài khoản, hãy thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn của ứng dụng. Đây là điều kiện cần thiết để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên VNeID.

Bước 2: Mở phần thủ tục về thường trú

Tại trang chủ VNeID, tìm đến mục Thủ tục hành chính rồi nhấn chọn. Tiếp theo, trong danh sách hiển thị, tìm và truy cập Các thủ tục về thường trú để bắt đầu thực hiện đăng ký.

Mở phần thủ tục về thường trú.

Tùy từng phiên bản ứng dụng, tên gọi hoặc vị trí của các mục có thể được điều chỉnh sau những lần cập nhật.

Bước 3: Tạo yêu cầu đăng ký mới

Khi chuyển sang giao diện đăng ký thường trú, nhấn Tạo mới yêu cầu để bắt đầu khai hồ sơ. Sau đó, lựa chọn hình thức đăng ký phù hợp với nhu cầu của mình.

Tạo yêu cầu đăng ký mới.

VNeID cho phép thực hiện đăng ký cho bản thân hoặc khai hộ cho các thành viên trong hộ gia đình nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Bước 4: Điền thông tin vào biểu mẫu

Tiếp theo là phần khai báo thông tin, bạn cần nhập đầy đủ và chính xác các nội dung được yêu cầu trên biểu mẫu điện tử. Một số thông tin thường gồm:

Loại đăng ký thường trú.

Hình thức xác nhận sự đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Trường hợp đăng ký thường trú.

Họ và tên.

Số định danh cá nhân.

Điền thông tin vào biểu mẫu.

Hãy kiểm tra kỹ từng thông tin trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Việc khai báo chính xác giúp hạn chế tình trạng hồ sơ bị yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung.

Bước 5: Rà soát thông tin hồ sơ

Sau khi hoàn tất biểu mẫu, chọn Kiểm tra để xem lại toàn bộ nội dung đã khai báo. VNeID sẽ hiển thị phần thông tin tổng hợp để bạn đối chiếu lần cuối.

Nếu phát hiện dữ liệu chưa chính xác, bạn có thể quay lại chỉnh sửa trước khi gửi hồ sơ.

Bước 6: Gửi hồ sơ đăng ký thường trú

Khi đã hoàn tất việc kiểm tra và chắc chắn các thông tin đều chính xác, nhấn Gửi hồ sơ để nộp yêu cầu. Hệ thống sẽ thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ sau khi gửi thành công.

Để biết hồ sơ đang được xử lý đến đâu, bạn có thể truy cập mục Lịch sử yêu cầu trên ứng dụng VNeID và theo dõi trạng thái trực tuyến.

Việc đăng ký thường trú trên VNeID giúp đơn giản hóa thủ tục và tiết kiệm thời gian đi lại. Bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thông tin, thực hiện đúng các bước và kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi gửi để quá trình xử lý diễn ra thuận lợi.