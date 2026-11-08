Bắt mạch sức khỏe nền kinh tế

Thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng; sản xuất công nghiệp phục hồi; dòng vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tăng mạnh.

Theo số liệu thống kê mười tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 263.228 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Doanh thu lưu trú, ăn uống đạt 58.365 tỷ đồng, tăng 25,7%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 4.407 tỷ đồng, tăng 16,8%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,1%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,4%. Đây là những chuyển động tích cực, cho thấy sức mua, hoạt động dịch vụ và năng lực sản xuất đang cùng tạo nên động lực tăng trưởng.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm không chỉ là các chỉ số tăng bao nhiêu, mà là mức tăng ấy được tạo ra từ đâu và có thể duy trì đến mức nào. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng trên 10% là tín hiệu đáng mừng, song thành phố vẫn cần đi xa hơn trong việc hình thành những ngành sản xuất có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng.

Một chuyển động khác đáng chú ý là quy mô vốn đầu tư. Trong mười tháng, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký mới và tăng thêm đạt 195.600 tỷ đồng, tăng 52,4%; vốn đầu tư nước ngoài đạt 803,9 triệu USD, tăng 147,2% so với cùng kỳ.

Song ở đây cần phân biệt rõ vốn đăng ký và vốn thực hiện. Một dự án được cấp phép, một khoản vốn được cam kết chưa đồng nghĩa với nguồn lực ấy đã đi vào sản xuất, tạo ra sản phẩm và việc làm. Vì vậy, điều cần theo dõi không chỉ là số vốn thu hút được, mà còn là tiến độ giải ngân, khả năng triển khai dự án và những giá trị cụ thể mà dòng vốn để lại.

Mười tháng năm 2026, Đà Nẵng có 5.032 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký khoảng 36.100 tỷ đồng. Nhưng nếu chỉ nhìn vào con số doanh nghiệp ra đời để đánh giá sức khỏe nền kinh tế thì có lẽ chưa đủ. Bởi phía sau bức tranh tăng trưởng còn những gam màu khác cần được nhìn nhận thẳng thắn, đó là số doanh nghiệp rời khỏi thị trường cũng nhiều.

Doanh nghiệp thành lập mới là một chỉ dấu của niềm tin thị trường. Song, ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp giải thể, rút lui khỏi thị trường cũng phản ánh một thực tế không thể xem nhẹ. Nếu số doanh nghiệp thành lập mới cho thấy người dân và nhà đầu tư còn đặt niềm tin vào cơ hội kinh doanh thì số doanh nghiệp giải thể lại đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì và phát triển của niềm tin ấy.

Điều đáng quan tâm không chỉ là có bao nhiêu doanh nghiệp được khai sinh, mà còn bao nhiêu doanh nghiệp có thể tồn tại sau một năm, ba năm, năm năm; bao nhiêu trong số đó thực sự tạo ra sản phẩm, việc làm và giá trị mới.

Một nền kinh tế khỏe mạnh không chỉ có nhiều doanh nghiệp ra đời, mà còn phải có nhiều doanh nghiệp trưởng thành.

Đà Nẵng đang có thêm không gian phát triển sau hợp nhất, có những lợi thế mới về công nghiệp, logistics, cảng biển, nông nghiệp và du lịch. Nhưng không gian rộng hơn không tự động tạo ra một nền kinh tế mạnh hơn.

Điều quan trọng là tổ chức lại các nguồn lực, hướng dòng vốn vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị lâu dài, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở doanh nghiệp hoạt động.

Thành phố cần những dự án lớn, những công trình động lực, nhưng cũng cần hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ sức tồn tại, lớn lên và tham gia vào chuỗi giá trị. Cần những khu đô thị hiện đại, nhưng không thể thiếu nhà máy, cơ sở chế biến, trung tâm công nghệ và hệ sinh thái sản xuất. Cần thu hút vốn đầu tư, nhưng quan trọng hơn là làm cho đồng vốn ấy sinh sôi trong nền kinh tế thực.

Mười tháng qua, những chỉ số tăng trưởng đã cho thấy một Đà Nẵng đang chuyển động tích cực. Tuy thế, bắt mạch sức khỏe nền kinh tế không thể chỉ nhìn vào nhịp tăng của các con số. Phải nhìn cả những nơi dòng vốn chưa đến được, nơi doanh nghiệp còn chật vật, những dự án chưa thể triển khai và nơi năng lực sản xuất chưa được đánh thức.

Tăng trưởng là mục tiêu. Song chất lượng tăng trưởng mới quyết định sức bền của một nền kinh tế.