Bắt ma túy, Cảnh sát giao thông Sơn La bị đối tượng nhiễm HIV cắn

Trước đó, khoảng 11h20 ngày 15/10, tại Km 67+100m, thuộc bản Nà Hát, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La, tổ công tác phát hiện Quàng Văn Trường (SN 1986) và Lù Văn Trường (SN 1990), cùng trú tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, có biểu hiện nghi vấn.

Khi được yêu cầu kiểm tra ma túy bằng phương pháp test nhanh qua nước tiểu, cả hai bất ngờ bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế và bắt giữ.

Lực lượng Công an bắt giữ thành công 2 đối tượng và thương tích của cán bộ trong quá trình giằng co.

Tang vật thu giữ gồm 1 gói heroin và 16 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận số ma túy trên do cả hai góp tiền mua về sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ và niêm phong tang vật theo quy định.

Đáng chú ý, trong quá trình khống chế các đối tượng, Đại úy Trương Thanh Bình và Thượng úy Lò Quốc Đạt, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La, bị các đối tượng cắn vào cánh tay.

Qua xác minh, cả hai đối tượng đều nhiễm HIV. Ngay sau đó, lãnh đạo phụ trách Tổ CSGT Thuận Châu và chỉ huy đội đã đưa hai cán bộ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để khám, điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.