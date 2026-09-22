Bắt Lưu Thị Như Băng, dùng AI giả tin nhắn ngân hàng, lừa 444 triệu đồng

Ngày 22/9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Lưu Thị Như Băng (SN 2001, trú xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 9/2025, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Băng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà L.K.L., trú tại địa phương.

Băng nói với bà L. rằng mình đã được ngân hàng xét duyệt khoản vay theo gói bảo hiểm nhưng ngân hàng chưa giải ngân, cần tiền để chi trả các khoản đi lại, làm hồ sơ và hoàn tất thủ tục. Để tạo lòng tin, Băng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) làm giả tin nhắn thể hiện ngân hàng đã giải ngân tiền và cho bà L. xem.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Lưu Thị Như Băng. Ảnh: CA.↵

Băng đồng thời hứa sau khi rút được tiền sẽ hoàn trả khoản đã mượn, thậm chí cho bà L. vay thêm để làm ăn. Tin lời, bà L. nhiều lần đưa tiền cho Băng.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 9/9/2025 đến 4/11/2025, Băng nhiều lần sử dụng AI để tạo thông tin giả nhằm tiếp tục mượn tiền của bà L., với tổng số tiền 444 triệu đồng.

Đến ngày 4/11/2025, bà L. trực tiếp đến ngân hàng để kiểm tra và phát hiện Băng không thực hiện khoản vay như đã nói mà sử dụng thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.