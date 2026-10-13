Bắt Lương Quốc Tuấn sau hành trình trốn chạy hơn 3 thập kỷ

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, những năm đầu thập niên 1990, Lương Quốc Tuấn (sinh năm 1970, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) liên tiếp thực hiện nhiều hành vi phạm tội, từ trộm cắp tài sản đến chiếm đoạt, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Từ tháng 1 đến tháng 3/1991, Tuấn một mình hoặc cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 10/1989 đến tháng 2/1991, đối tượng còn gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản của công dân.

Một trong những vụ việc đáng chú ý xảy ra vào tháng 10/1989, khi Tuấn trộm 23 chỉ vàng tại chùa Giác Hải, tỉnh Khánh Hòa, sau đó mang về Quảng Bình bán. Đến ngày 1/12/1990, trong một vụ trộm tại địa bàn Lý Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ, khi bị phát hiện, Tuấn trả lại tang vật là một con bò rồi bỏ trốn.

Lệnh truy nã Lương Quốc Tuấn được ban hành cách đây hơn 32 năm.

Không chỉ liên quan đến các vụ trộm cắp, Tuấn còn có hành vi chiếm đoạt, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ngày 18/12/1990, đối tượng cùng đồng phạm lấy trộm một khẩu súng CKC tại Đồn Biên phòng 188, nay là Đồn Biên phòng Cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị. Sau đó, khẩu súng được cất giữ và đem bán vào năm 1991.

Lệnh truy nã đối với Lương Quốc Tuấn cách đây hơn 32 năm. Ảnh: CA. ↵

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/1990 đến tháng 4/1991, Tuấn còn nhặt được một khẩu súng ngắn K54 cùng 7 viên đạn, sau đó cất giấu và sử dụng. Ngày 23/4/1991, đối tượng bị bắt quả tang về hành vi sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, Tuấn bỏ trốn. Ba ngày sau, Công an thị xã Đồng Hới ban hành lệnh truy nã số 04/LTN đối với đối tượng.

Ngày 27/2/1992, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử, tuyên phạt Tuấn 10 năm 6 tháng tù giam về các hành vi phạm tội liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, do mắc bệnh hiểm nghèo, Tuấn được cho về chữa bệnh rồi tiếp tục bỏ trốn.

Ngày 17/1/1994, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã số 06 đối với Lương Quốc Tuấn. Từ đó, hồ sơ truy nã đối tượng kéo dài qua nhiều năm, trong khi tung tích của người này dần trở nên mờ nhạt.

Vỏ bọc mang tên Lương Xuân Hùng

Sau khi bỏ trốn, Lương Quốc Tuấn rời quê, vào vùng biển Long Hải, Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM, sinh sống. Tại đây, Tuấn đổi tên thành Lương Xuân Hùng, lập gia đình và có hai con trai. Dưới danh tính mới, đối tượng từng bước tạo dựng cuộc sống khác, che giấu quá khứ phạm tội và lệnh truy nã suốt nhiều năm.

Hành trình truy tìm bắt đầu từ những dấu vết ít ỏi liên quan đến người đàn ông mang tên Lương Xuân Hùng. Tuy nhiên, các thông tin thu thập ban đầu chưa đủ cơ sở để xác định mối liên hệ giữa người này với Lương Quốc Tuấn, đối tượng đã trốn truy nã hơn ba thập kỷ.

Qua xác minh tại địa bàn, lực lượng trinh sát phát hiện gia đình Lương Xuân Hùng đã rời nơi cư trú từ nhiều năm trước, không rõ chuyển đi đâu. Đầu mối tưởng chừng bị gián đoạn, buộc quá trình truy tìm phải mở rộng sang các mối quan hệ thân nhân và hướng di chuyển của gia đình đối tượng.

Từ những dữ liệu thu thập được, một chi tiết đáng chú ý dần xuất hiện: hai người con trai của Lương Xuân Hùng đều có thông tin quê quán tại Hà Tĩnh, trong khi dữ liệu về người cha lại khá hạn chế, chưa đủ để làm rõ nhân thân. Sự khác biệt này trở thành một đầu mối cần tiếp tục xác minh.

Liệu Lương Xuân Hùng có thực sự là một người hoàn toàn khác, hay chính là Lương Quốc Tuấn đang tìm cách che giấu quá khứ? Từ câu hỏi đó, các trinh sát tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin về gia đình, quê quán, nơi cư trú và những mối quan hệ liên quan.

Không một dữ liệu riêng lẻ nào đủ để đưa ra kết luận. Tuy nhiên, khi được đặt trong mối liên hệ với hồ sơ truy nã, những dấu vết tưởng chừng rời rạc dần mở ra hướng xác minh mới.

Khó khăn lớn nhất là thời gian đã kéo dài hơn 32 năm. Địa bàn sinh sống thay đổi, các mối quan hệ dịch chuyển, trong khi thông tin về quá khứ của người đàn ông mang tên Lương Xuân Hùng rất hạn chế. Quá trình truy tìm vì thế đòi hỏi sự kiên trì trong thu thập, kiểm chứng và kết nối các nguồn dữ liệu.

Đối tượng Lương Quốc Tuấn (giữa). Ảnh: CA.

Từ những manh mối ban đầu, phạm vi truy tìm từng bước được thu hẹp. Từng thông tin được đối chiếu, từng mối quan hệ được làm rõ, từng dấu vết về nhân thân được lần theo. Lớp vỏ bọc mang tên Lương Xuân Hùng dần được bóc tách, giúp lực lượng Công an tiến gần hơn đến danh tính thật của người đàn ông đã lẩn trốn suốt hơn ba thập kỷ.

Khép lại hành trình trốn chạy hơn ba thập kỷ

Sáng 5/10/2026, sau quá trình xác minh, thu thập thông tin và hình ảnh nhận diện, các trinh sát thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng Công an địa phương bất ngờ có mặt tại nơi ở của Lương Quốc Tuấn ở xã Long Hải, TP.HCM, triển khai bắt giữ theo quyết định truy nã.

Sự xuất hiện bất ngờ của những người khách lạ khiến Lương Xuân Hùng không khỏi ngỡ ngàng. Điều người đàn ông này không thể ngờ là cái tên Lương Quốc Tuấn, danh tính mà ông ta tìm cách che giấu suốt hơn 32 năm, nay một lần nữa được nhắc đến. Quá khứ tưởng chừng đã bị chôn vùi cuối cùng vẫn được lực lượng Công an lần tìm và làm sáng tỏ.

Vụ việc cũng khiến những người thân trong gia đình bàng hoàng khi biết về quá khứ phạm tội và hành trình trốn truy nã của người chồng, người cha mà họ vẫn biết đến dưới một cái tên khác.

Sau hơn ba thập kỷ lẩn trốn, một danh tính mới và cuộc sống khác vẫn không giúp Lương Quốc Tuấn thoát khỏi sự truy tìm của pháp luật.

Đằng sau cuộc bắt giữ là quá trình kiên trì rà soát các mối quan hệ, xác minh thông tin gia đình và đối chiếu từng dữ liệu liên quan của lực lượng Công an. Từ những manh mối tưởng chừng rời rạc, các trinh sát từng bước xác định danh tính thật, lần ra nơi lẩn trốn của đối tượng, khép lại hành trình truy tìm kéo dài hơn 32 năm.