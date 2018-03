Bắt luật sư chiếm đoạt gần 1,4 tỉ đồng tiền thừa kế của 'thân chủ'

'Thân chủ' ủy quyền cho luật sư đi đòi tiền chia thừa kế, tuy nhiên sau khi nhận được tiền, vị luật sư này đã chiếm đoạt toàn bộ gần 1,4 tỉ đồng.

Chiều 29-3, Đại tá Phạm Văn Ngót- Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bến Tre kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh cho biết, chiều cùng ngày cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với luật sư Trần Hữu Kiển (37 tuổi, đoàn luật sư tỉnh Bến Tre) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 1,4 tỉ đồng của đương sự.

Chiều 29-3, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt đối với Trần Hữu Kiển

Trước đó luật sư Trần Hữu Kiển (đoàn Luật sư Bến Tre) bị chính thân chủ của mình tố cáo “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gần 1,4 tỷ đồng tiền thừa kế gần 3 năm nay không trả.

Theo kết quả điều tra, bà Trương Thị Thu Thủy ( ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, Bến Tre) và ông Trần Quang Thuần là những người được hưởng thừa kế tiếp theo số tiền 6 tỉ đồng tiền công sức gìn giữ căn nhà số 22F và 24 đường Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, TP HCM theo Bản án số 122/2013/DS-PT ngày 11/4/2013 về việc “Tranh chấp quyền sở hữu nhà và đòi nhà” của Tòa phúc thẩm – Tòa án nhân dân tối cao tại TP. HCM.

Do việc thi hành án được thực hiện tại Cục thi hành án dân sự TP HCM, nên bà Thủy ủy quyền cho Luật sư Trần Hữu Kiển (Trưởng chi nhánh văn phòng Luật sư Bến Tre – đoàn luật sư tỉnh Bến Tre) làm người đại diện cho bà Thủy tham gia việc chia thừa kế với các đồng thừa kế khác.

Sau nhiều lần Kiển và ông Thuần thỏa thuận, ông Thuần đã thống nhất đồng ý chia cho bà Thủy 1,4 tỉ đồng. Tiếp đó hai bên đã đề nghị Cục Thi hành án rút số tiền trên 5,8 tỉ đồng đang gửi tiết kiệm cùng lãi suất phát sinh để trả cho ông Thuần và Kiển.

Văn phòng luật sư Trần Hữu Kiển tại phường 7, TP Bến Tre

Trên cơ sở đề nghị của Kiển và ông Thuần, Cục Thi hành án đã rút số tiền trên 6,1 tỉ đồng (gồm 350 triệu tiền lãi, 5,8 tỉ tiền gốc) trừ chi phí thi hành án 180 triệu đồng còn lại trên 5,9 tỉ đồng. Đến ngày 27-12-2014 số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản chung do Kiển và ông Thuần cùng đứng tên.

Ngày 29-12-2014, ông Thuần đã chuyển số tiền chia cho bà Thủy 1,4 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân của Kiển. Thay vì theo hợp đồng thì Kiển phải trả lại tiền cho bà Thủy ngay khi nhận được tiền nhưng Kiển đã chiếm đoạt số tiền trên, không trả lại cho “thân chủ”.

Bà Thủy đã tố cáo Kiển với cơ quan điều tra việc chiếm đoạt của bà gần 1,4 tỉ đồng.

Ngọc Ngân