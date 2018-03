Bắt luật sư bị tố 'ém nhẹm' tiền thừa kế

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre vừa thi hành lệnh bắt đối với Trần Hữu Kiển (hành nghề luật sư), ở xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng của luật sư bị tố “ém nhẹm” tiền thừa kế

Ngày 29-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre tiến hành tống đạt quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Viện KSND tỉnh Bến Tre, đồng thời thi hành lệnh bắt đối với Trần Hữu Kiển (hành nghề luật sư), ở xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre nhận được tố giác của bà Trương Thị Thu Thủy (ấp Hòa 1, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách) tố giác ông Trần Hữu Kiển có hành vi chiếm đoạt tiền của bà. Trước đó, năm 2013, ông Nguyễn Thơ và vợ là bà Trương Thị Là (xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) được nhận số tiền 6 tỷ đồng trong một bản án dân sự tại TPHCM. Sau đó, cả ông Thơ và bà Là qua đời nên năm 2014, một số người được thừa kế số tiền này. Ông Thuần được gia đình ông Thơ lập ủy quyền đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Cục Thi hành án dân sự TPHCM. Còn bà Trương Thị Thu Thủy (em ruột bà Là) được chia toàn bộ tài sản của bà Là. Bà Thủy ủy quyền cho luật sư Trần Hữu Kiển (đoàn luật sư tỉnh Bến Tre) làm người đại diện tham gia việc chia thừa kế với các đồng thừa kế khác.

Ông Thuần đồng ý chia cho bà Thủy 1,4 tỷ đồng và cuối năm 2014 đã chuyển số tiền trên cho bà Thủy vào tài khoản cá nhân của ông Kiển. Theo hợp đồng, ông Kiển phải trả tiền lại cho bà Thủy ngay sau khi nhận được tiền và thanh lý hợp đồng nhưng ông Kiển đã chiếm đoạt số tiền này. Lực lượng chức năng xác định đủ căn cứ kết luận hành vi của ông Kiển đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017.

TRẦN VĂN