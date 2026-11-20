Theo thống kê từ danh sách cầu thủ được FIFA công bố, U17 Việt Nam nằm trong nhóm đội có chiều cao trung bình thấp nhất giải đấu. So với mức bình quân 1,794 m của 48 đội tham dự, các học trò HLV Cristiano Roland thấp hơn khoảng 4 cm.

Bất lợi ấy càng rõ rệt khi U17 Việt Nam nằm cùng bảng với 3 đội tuyển có thể hình vượt trội, đặc biệt là Bỉ, đối thủ trong trận ra quân.

Đại diện châu Âu sở hữu chiều cao trung bình 1,839 m, hơn U17 Việt Nam gần 9 cm và đứng thứ 3 toàn giải, chỉ sau Montenegro (1,846 m) và Serbia (1,843 m). Đây cũng là đội bóng có thể hình tốt nhất bảng G.

Không chỉ Bỉ, U17 Mali cũng có lợi thế đáng kể với chiều cao trung bình 1,817 m, hơn các cầu thủ Việt Nam khoảng 6,5 cm.

Trong khi đó, U17 New Zealand đạt 1,786 m, nhỉnh hơn thầy trò HLV Roland khoảng 3,4 cm.

U17 Việt Nam có chiều cao trung bình thấp nhất tại bảng G U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Thống kê cho thấy, U17 Việt Nam phải đối mặt với bất lợi về chiều cao ở cả 3 trận vòng bảng. Sự chênh lệch này có thể khiến các cầu thủ gặp nhiều khó khăn trong tranh chấp bóng bổng, đặc biệt ở những tình huống cố định hoặc khi phải đối đầu trực tiếp với các cầu thủ cao lớn.

Thực tế, thể hình từng là một trong những hạn chế của bóng đá trẻ Việt Nam khi đối đầu các đội bóng mạnh ở châu lục. Tại giải U17 châu Á 2026, thầy trò HLV Roland cũng gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ có ưu thế về sức mạnh và chiều cao như Hàn Quốc hay Australia.

Tuy nhiên, sự thua kém về thể hình không đồng nghĩa U17 Việt Nam lép vế về chuyên môn. Khả năng phối hợp, tổ chức đội hình và lựa chọn phương án tranh chấp hợp lý vẫn có thể giúp các cầu thủ hạn chế bất lợi trước những đối thủ cao lớn.

Trước khi bước vào giải đấu, U17 Việt Nam đã có 2 trận giao hữu tích cực tại Qatar, lần lượt thắng Fiji 2-0 và hòa Panama 1-1. Dù chưa đủ để đánh giá khả năng cạnh tranh tại sân chơi thế giới, những kết quả này phần nào giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và sự tự tin.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam ra quân gặp U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11, tiếp đến đội sẽ đối đầu New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11, trước khi gặp Mali lúc 20h ngày 26/11 (giờ Hà Nội).