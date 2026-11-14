Bật livestream khi ở cạnh bé gái, hành động tiếp theo của người phụ nữ gây sốc

Theo Channel NewsAsia (CNA) ngày 12/11/2026, cảnh sát Singapore đang xác minh thông tin liên quan đến một phụ nữ bị ghi lại cảnh có hành vi đánh một bé gái trong buổi phát trực tiếp trên TikTok.

Những video ghi lại sự việc được chia sẻ trong nhóm Facebook Complaint Singapore hôm 10/11. Người đăng tải bài viết kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm cha mẹ của bé gái để thông báo về sự việc.

Trả lời câu hỏi của CNA hôm 12/11, đại diện cảnh sát Singapore xác nhận: "Cảnh sát xác nhận đã nhận được trình báo và đang tiến hành xác minh vụ việc".

Người phụ nữ nhiều lần đánh một bé gái trong buổi livestream trên TikTok. (Ảnh: Facebook)

Theo những hình ảnh được chia sẻ, người phụ nữ liên tục đánh vào lưng một bé gái khi dường như đang cố gắng dỗ em đi ngủ trưa. Người này còn bị ghi lại cảnh đặt bé xuống nệm một cách thô bạo.

Trong đoạn video, người phụ nữ nhiều lần nói bằng tiếng Quan Thoại, yêu cầu bé gái đi ngủ. Tuy nhiên, đứa trẻ liên tục đáp lại: "Không".

Người đăng tải video trên Facebook, sử dụng tài khoản có tên PositiveSunflower4774, viết lời kêu gọi cha mẹ bé gái kiểm tra xem người xuất hiện trong livestream có phải là người giúp việc của gia đình hay không.

Người này bày tỏ hy vọng có thể liên hệ với gia đình để giúp đỡ bé gái, đồng thời cho rằng đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cũng theo CNA, danh tính người phụ nữ cũng chưa được xác định.