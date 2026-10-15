Bắt Lê Hoàng Huy SN 2004

Ngày 15/10, theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện phản ánh về việc một phụ nữ bị đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự chặn đường xin tiền vào khoảng 1h ngày 8/10, tại phường Tân An, TP Cần Thơ.

Nhận thấy vụ việc cần được xác minh kịp thời, đơn vị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an địa phương truy tìm người có liên quan.

Đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ việc được lực lượng Công an thu giữ. Ảnh: CA. ↵

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người thực hiện hành vi là Lê Hoàng Huy, sinh ngày 28/10/2004, thường trú tại khu vực Phú Thạnh, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ. Theo thông tin ban đầu, Huy chưa có tiền án, tiền sự, không thuộc diện quản lý tại địa phương và đang làm thuê tại một công ty trên địa bàn thành phố.

Ngay trong sáng 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Hưng Phú triệu tập Huy đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, Huy thừa nhận hành vi của mình.

Theo lời khai ban đầu, khuya 7/10/2026, sau khi đi nhậu cùng bạn bè, Huy điều khiển xe máy về nhà trong tình trạng đã uống nhiều rượu, bia. Khi di chuyển, phương tiện của Huy gần hết xăng.

Đến đoạn đường Bún Xáng, thuộc phường Tân An, Huy phát hiện một phụ nữ đang điều khiển xe máy đi cùng chiều. Lúc này, nam thanh niên nảy sinh ý định chặn xe người phụ nữ để xin tiền đổ xăng.

Đối tượng Lê Hoàng Huy tại cơ quan Công an. Ảnh: CA.

Để khiến nạn nhân tin tưởng, Huy sử dụng một tấm hình mặc trang phục “Dân quân tự vệ” để tự xưng là Cảnh sát hình sự. Sau đó, Huy chặn xe, yêu cầu người phụ nữ dừng lại và đi về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, nhận thấy người chặn xe có dấu hiệu giả danh lực lượng công an, người phụ nữ đã lớn tiếng kêu cứu. Nghe tiếng hô hoán, những người dân xung quanh nhanh chóng đến hỗ trợ.

Trước sự xuất hiện của người dân, Huy điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Trong quá trình xác minh, lực lượng công an đã thu giữ nhiều đồ vật, phương tiện có liên quan đến vụ việc, gồm một tấm hình Huy mặc trang phục “Dân quân tự vệ”, 1.000 đồng tiền Việt Nam, một xe mô tô biển kiểm soát 64AA-301.27 được sử dụng khi thực hiện hành vi, cùng quần áo Huy mặc tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Hiện, vụ việc được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.