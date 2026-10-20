Bắt Kiều Phi Hùng từ lời khai của Trịnh Văn Hưng

Ngày 20/10, tin từ Công an xã Đại Xuyên, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ và đối tượng Trịnh Văn Hưng (sinh năm 1988, trú tại thôn Thần Quy, xã Đại Xuyên) do Công an xã Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La bàn giao để điều tra liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình xác minh, lực lượng công an đã làm rõ những người liên quan, đồng thời thu giữ ma túy và các dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, Trịnh Văn Hưng khai nhận ngày 12/10 đã nhờ Trương Văn Quý (sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Yên Bắc, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) mua hộ ma túy “ngựa” với số tiền 2 triệu đồng. Quý sau đó cung cấp số tài khoản ngân hàng của Kiều Phi Hùng và nhận lời mua ma túy cho Hưng.

Sau khi có ma túy, Hưng, Quý và Hùng cùng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Quý. Hưng mang 12 viên ma túy về nhà, tiếp tục sử dụng 10 viên trong ngày 13/10.

Đến ngày 14/10, Hưng đến khu vực phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Từ lời khai của Hưng, Công an xã Đại Xuyên triệu tập Trương Văn Quý để làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra xác định Kiều Phi Hùng (sinh năm 2001, trú tại thôn Cổ Chế, xã Đại Xuyên, TP Hà Nội) là người bán ma túy cho Hưng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự các đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Cụ thể, Trương Văn Quý bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Trịnh Văn Hưng bị điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249 và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự. Kiều Phi Hùng bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.