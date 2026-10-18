Bắt, khởi tố Tôn Bằng về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu Công nghiệp".

Từ công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM phát hiện Sun Yueng (Tôn Bằng - chồng cũ Nguyễn Thị Thái Hằng - Hằng Du Mục ), sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc sử dụng nhãn hiệu "Hằng Du Mục" để kinh doanh sản phẩm táo đỏ.

Tống đạt Quyết định khởi tố đối với SUN YUPENG (Tôn Bằng). Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra xác định, nhãn hiệu "Hằng Du Mục" đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo - Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Ông Hảo giao cho con ruột là Nguyễn Thị Thái Hằng (Tiktoker Hằng Du Mục) để kinh doanh bán hàng thông qua ứng dụng Tiktok.

Từ năm 2022, Sun Yueng cùng với vợ cũ là Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng táo đỏ. Sun Yueng biết rõ nhãn hiệu "Hằng Du Mục" do ông Nguyễn Công Hảo đăng ký chủ sở hữu nhãn hiệu và Sun Yueng không được phép chuyển giao, chuyển nhượng, ủy quyền cho bên thứ 3 để sản xuất nếu chưa có chấp thuận chủ nhãn hiệu, không được phép sử dụng nhãn hiệu ngoài phạm vi ủy quyền nhưng sau khi ly hôn với Nguyễn Thị Thái Hằng, lợi dụng nhãn hiệu "Hằng Du Mục" đã được người tiêu dùng biết đến trước đó, Sun Yueng (Tôn Bằng) đã thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ thương hiệu "Hằng Du Mục" mà chưa được phép của ông Nguyễn Công Hảo.

Sản phẩm táo đỏ thương hiệu Hằng Du Mục. Ảnh: CACC.

Công an TPHCM đã tiến hành khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương (địa chỉ số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn) do ông Sun Yueng làm người đại diện pháp luật, kết quả phát hiện 28.794 kg táo đỏ thương hiệu "Hằng Du Mục", xuất xứ Trung Quốc, không xuất trình được hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yueng (Tôn Bằng) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu Công nghiệp" quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.