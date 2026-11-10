Bắt khẩn cấp nhân viên y tế trường học dùng dao tấn công hiệu trưởng

Đối tượng Phạm Hoàng Phương. Ảnh: CACC

Ngày 10/11, Công an xã An Biên (tỉnh An Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Phương (SN 1989, trú tại xã Vân Khánh, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 7h45 ngày 5/11, Phạm Hoàng Phương, nhân viên y tế học đường Trường THPT An Biên, đến phòng làm việc của ông Quách Mạnh Hùng (SN 1968), Hiệu trưởng nhà trường, để trao đổi về việc giải quyết đơn xin chuyển công tác.

Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi. Phương đã sử dụng một con dao loại dao yếm, dài khoảng 40cm, mang theo từ trước để tấn công ông Hùng, gây thương tích ở vùng tay.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Biên khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa Phương về trụ sở làm việc; đồng thời phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ các vật chứng liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.