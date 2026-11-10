Bắt khẩn cấp nhân viên y tế hành hung hiệu trưởng

Trước đó, vào khoảng 7h45 ngày 5/11, Phạm Hoàng Phương, nhân viên y tế học đường Trường Trung học phổ thông An Biên, đến phòng làm việc của ông Quách Mạnh Hùng, Hiệu trưởng nhà trường để trao đổi về việc giải quyết đơn xin chuyển công tác.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Phương.

Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi. Sau đó, Phương đã sử dụng dao mang theo từ trước tấn công ông Hùng, gây thương tích ở vùng tay.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Biên khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa Phương về trụ sở làm việc. Đồng thời, phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm hiện trường.