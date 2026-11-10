Pháp luậtHình sự - Dân sự

Bắt khẩn cấp nhân viên y tế hành hung hiệu trưởng

Ngày 10/11/2026, Công an xã An Biên (tỉnh An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phạm Hoàng Phương (SN 1989, trú tại xã Vân Khánh, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Báo Công An Nhân Dân
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Trước đó, vào khoảng 7h45 ngày 5/11, Phạm Hoàng Phương, nhân viên y tế học đường Trường Trung học phổ thông An Biên, đến phòng làm việc của ông Quách Mạnh Hùng, Hiệu trưởng nhà trường để trao đổi về việc giải quyết đơn xin chuyển công tác.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Phương.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Phương.

Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi. Sau đó, Phương đã sử dụng dao mang theo từ trước tấn công ông Hùng, gây thương tích ở vùng tay.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Biên khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa Phương về trụ sở làm việc. Đồng thời, phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: https://cand.vn/bat-khan-cap-nhan-vien-y-te-hanh-hung-hieu-truong-post827328.html