Bắt khẩn cấp người livestream gây rối tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

Nguyễn Khắc Hồng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Phú Thọ

Ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, ngày 17/9, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về một nhóm người quay video, phát trực tiếp trên mạng xã hội, to tiếng và gây mất an ninh, trật tự tại bệnh viện.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 15h45 cùng ngày, nhóm người đến tầng 1, Tòa nhà Quốc tế của bệnh viện. Sự việc làm đình trệ hoạt động khám, chữa bệnh, ảnh hưởng đến bệnh nhân, người nhà và cán bộ, nhân viên y tế.

Nội dung phát trực tiếp thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ, tiềm ẩn nguy cơ làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự. Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc xác minh, xử lý vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Nguyễn Thị Ngọc A (SN 1999, trú xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) nói với người thân rằng mình đang mang thai.

Ngày 17/9, gia đình đưa A đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra và được xác định không mang thai. Tuy nhiên, A nói rằng ngày 16/9 đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám và được bác sĩ thông báo thai bị dị tật, phải bỏ.

Tin lời con gái, ông Nguyễn Khắc Hồng (SN 1976, trú tại xã Tam Dương), bố đẻ của A, cùng người thân đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại đây, ông Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát trực tiếp, có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện.

Sau 5 giờ xác minh, điều tra, cơ quan Công an ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an tiếp tục làm rõ hành vi của những người liên quan, trong đó có việc đăng tải, chia sẻ nội dung, video sai sự thật trên mạng xã hội, để xử lý theo quy định.