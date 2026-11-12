Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại cô gái quen qua mạng rồi chôn xác phi tang

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (sinh năm 1996, quê Đà Nẵng, tạm trú tại xã Tân Vĩnh Lộc) để điều tra làm rõ hành vi sát hại và giấu xác một cô gái trẻ.

Hành trình phá án từ tin báo mất tích

Hồ sơ vụ việc cho thấy, vào lúc 14h ngày 8/11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận đơn trình báo khẩn thiết từ bà N.T.L. (sinh năm 1982, thường trú tại TP Cần Thơ). Bà L. cho biết gia đình đã hoàn toàn mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q. (sinh năm 2002, đang cư trú tại phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 2/11 và lo sợ có chuyện chẳng lành xảy ra.

Cơ quan điều tra lấy lời khai với đối tượng Chúc Kim Hương

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp và nhiều dấu hiệu hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM lập tức vào cuộc. Đơn vị đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ cùng Công an phường Tân Sơn Hòa, Công an xã Tân Vĩnh Lộc và các lực lượng nghiệp vụ triển khai rà soát hiện trường, trích xuất camera và khoanh vùng các mối quan hệ của nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến ngày 11/11, lực lượng phá án đã xác định được nghi phạm và tiến hành bắt giữ Chúc Kim Hương.

Đoạt mạng bạn tình, tiêu hủy chứng cứ

Tại cơ quan công an, trước những lập luận và chứng cứ không thể chối cãi, Chúc Kim Hương đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội tàn độc của mình. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ Hương và nạn nhân Q. có mối quan hệ quen biết thông qua mạng xã hội.

Theo lời khai của nghi phạm, vào ngày 1/11, cả hai đã hẹn gặp và có quan hệ tình dục tại nơi ở của Hương thuộc địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Ngay sau đó, giữa hai bên bất ngờ nảy sinh mâu thuẫn gay gắt. Trong cơn cự cãi, Hương đã manh động dùng một thanh sắt tấn công liên tiếp khiến chị Q. tử vong tại chỗ.

Chúc Kim Hương tại cơ quan điều tra

Nhằm che giấu tội ác tày trời, đối tượng đã lén lút đưa thi thể nạn nhân đem chôn tại một bãi đất trống nằm ngay đối diện khu nhà trọ. Đồng thời, Hương tiến hành tiêu hủy hàng loạt đồ vật cá nhân của chị Q. để xóa sạch dấu vết hiện trường, hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang khẩn trương củng cố hồ sơ, thu thập thêm các tài liệu và chứng cứ vật chất để sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.