Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại cô gái quen qua mạng rồi chôn giấu thi thể

Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Đối tượng Chúc Kim Hương. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, lúc 14h ngày 8/11/2026, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận trình báo của bà N.T.L (SN 1982, thường trú tại xã Hòa Tú, TP Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q (SN 2002, đang cư trú tại phường Tân Sơn Hòa)từ ngày 2/11/2026.

Khẩn trương tiến hành xác minh, truy xét, ngày 11/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Phường Tân Sơn Hòa và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Chúc Kim Hương.

Tại cơ quan Công an, Chúc Kim Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng lấy lời khai ban đầu đối với Chúc Kim Hương. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bước đầu xác định, Chúc Kim Hương và chị Q. quen biết nhau qua mạng. Ngày 1/11/2026, sau khi hẹn nạn nhân về nhà quan hệ tình dục, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hương dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong. Sau đó, Hương chôn giấu thi thể tại bãi đất trống đối diện nhà trọ, tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.