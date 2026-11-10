Bắt khẩn cấp nghi phạm phóng hỏa, sát hại người phụ nữ tại phòng trọ

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu nhà trọ Cô Vân (thuộc ấp Phước Yên, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an xã Phú Quới nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu “phóng hỏa giết người” tại một phòng trọ trên địa bàn. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân là một phụ nữ đã tử vong, trên cơ thể có nhiều vết thương và bị bỏng nặng. Thời điểm lực lượng công an có mặt, thủ phạm đã rời khỏi hiện trường.

Bắt giữ đối tượng Trần Bá Triết phóng hỏa, sát hại người phụ nữ tại phòng trọ (Ảnh: CACC)

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã trực tiếp chỉ đạo phá án nóng. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công an tỉnh - và Đại tá Võ Công Bình - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh - đã chỉ đạo trực tiếp Đại tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động tối đa lực lượng tập trung điều tra, làm rõ và truy bắt bằng được đối tượng gây án. Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định Trần Bá Triết (sinh năm 2002, ngụ xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ) là hung thủ gây ra vụ án và đã bỏ trốn.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ tích cực từ quần chúng nhân dân, đến trưa cùng ngày 10/11, lực lượng Công an đã vây bắt thành công Trần Bá Triết, đưa đối tượng về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.