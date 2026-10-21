Bắt khẩn cấp nam sinh hành hung khiến giáo viên nhập viện

Ngày 21/10, trao đổi với PV Báo Công lý, một lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an xã Nội Bài đã bắt khẩn cấp một nam sinh học lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài để làm rõ hành vi bạo lực với nữ giáo viên trong giờ học.

Trước đó, tối 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học, gây bức xúc dư luận.

Theo hình ảnh clip, khi cô giáo đang đứng trên bục giảng, một nam sinh bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu nữ giáo viên. Phát hiện sự việc, nhiều học sinh trong lớp lập tức chạy lên can ngăn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.