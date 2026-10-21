Bắt khẩn cấp nam sinh hành hung cô giáo

Trước đó, tối 20-10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam sinh bất ngờ lao vào đấm nữ giáo viên khi đang đứng trên bục giảng. Nhiều học sinh trong lớp chạy đến can ngăn.

Nam sinh hành hung cô giáo. Ảnh: CẮT TỪ CLIP

Ban Giám hiệu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi xác nhận sự việc xảy ra gần 11 giờ ngày 19-10 trong tiết Toán. Nhà trường đã làm việc với cơ quan công an, đồng thời báo cáo Sở GD-ĐT Hà Nội.

Theo đại diện nhà trường, sức khỏe và tinh thần của nữ giáo viên hiện ổn định. Cô đang nghỉ ngơi tại nhà và dự kiến có thể trở lại trường làm việc trong vài ngày tới.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-Đ Hà Nội, cho biết, trong sáng 21-10, lãnh đạo sở cùng đoàn công tác trực tiếp đến trường để nắm tình hình, xác minh các nội dung liên quan.