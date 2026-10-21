Bắt khẩn cấp nam sinh đánh cô giáo ngay trên bục giảng

Hình ảnh nam sinh lao vào hành hung cô giáo được cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội tối 20/10

Ngày 21/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, xác nhận cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh liên quan đến vụ hành hung cô giáo tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội, để điều tra, làm rõ.

Trước đó, tối 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video trích xuất từ camera lớp học, ghi lại cảnh một nam sinh bất ngờ lao lên bục giảng, dùng tay đánh vào đầu cô giáo khi cô đang đứng lớp. Bị tấn công, nữ giáo viên ôm đầu, loạng choạng lùi về phía bàn giáo viên. Nam sinh tiếp tục lao theo, buộc nhiều học sinh trong lớp phải đứng dậy can ngăn.

Theo xác nhận của lãnh đạo nhà trường, sự việc xảy ra vào khoảng gần 11h ngày 19/10, trong tiết học Toán. Diễn biến trong video khiến dư luận đặc biệt quan tâm bởi hành vi bạo lực xảy ra ngay trong giờ học, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo địa phương, nam sinh có học võ. Trong lúc kiểm tra bài cũ, nam sinh được cho là không giữ được bình tĩnh dẫn đến hành động đánh cô giáo. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể cùng các tình tiết liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã làm việc với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Nhà trường cũng thông tin về tình trạng của giáo viên bị hành hung và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ quá trình xác minh.

Đại diện nhà trường cho biết sức khỏe và tinh thần của nữ giáo viên hiện đã ổn định. Cô đang nghỉ ngơi tại nhà và dự kiến có thể trở lại giảng dạy trong vài ngày tới.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết Sở đã nắm được thông tin và dự kiến trực tiếp đến trường để nắm tình hình, xác minh các nội dung liên quan. Sở cũng dự kiến có văn bản thông tin về vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ diễn biến và nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.