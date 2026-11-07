Bắt khẩn cấp Liễu Văn Thị, liên quan hành vi sàm sỡ phụ nữ cao tuổi trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 7/11, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng Hanoi Smart Police, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Kim Liên khẩn trương xác minh thông tin một người đàn ông làm nghề lái xe ôm có hành vi sàm sỡ phụ nữ cao tuổi tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, phường Kim Liên.

Hình ảnh cắt từ clip vụ việc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị (SN 1977, trú tại tỉnh Phú Thọ) để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Làm nhục người khác” theo quy định pháp luật.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Liễu Văn Thị đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để thực hiện hành vi sàm sỡ bà T.T.T. (SN 1961, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng Liễu Văn Thị. Ảnh: CA.

Sự việc xảy ra khi bà T.T.T. vừa khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và đang đứng chờ xe buýt.

Làm việc với cơ quan công an, bà T.T.T. xác nhận sự việc và có đơn đề nghị xử lý đối với người vi phạm. Trong khi đó, Liễu Văn Thị cũng đã khai nhận hành vi của mình.