Bắt khẩn cấp Lê Duy Mạnh SN 2005, sát hại mẹ vợ cướp tài sản

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về việc một phụ nữ tử vong tại nhà riêng ở phường Hưng Phú, TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định Lê Duy Mạnh (SN 2005), con rể nạn nhân, có liên quan đến vụ việc.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ, khoảng 22h ngày 5/11, Công an phường Hưng Phú tiếp nhận tin báo của chị A. (SN 2007, trú tại địa phương) về việc phát hiện mẹ ruột là bà H. (SN 1966) nằm bất động trên giường trong phòng ngủ ở lầu 1, mặt tím tái.

Chị A. cùng người thân nhanh chóng đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Đối tượng Lê Duy Mạnh. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hưng Phú báo cáo và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận dấu vết và xác minh những người liên quan.

Qua khám nghiệm, đánh giá các dấu vết ban đầu, lực lượng chức năng nhận định vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, nghi có tác động ngoại lực ở vùng cổ. Từ đó, các đơn vị tập trung triển khai biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân tử vong và những tình tiết liên quan.

Quá trình rà soát, xác minh, cơ quan công an phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến Lê Duy Mạnh (sinh ngày 19/9/2005, đăng ký thường trú tại khu vực 3, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ), là con rể của bà H.

Làm việc với cơ quan chức năng, Mạnh khai nhận do thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai, khoảng 18h30 ngày 5/11, Mạnh dùng dây siết cổ bà H. Khi thấy nạn nhân bất động, đối tượng lấy một sợi dây chuyền, một đôi bông tai và hai chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng của bà H. Sau đó, Mạnh tìm cách che giấu hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.