Bắt khẩn cấp học sinh lao vào hành hung cô giáo ngay trên bục giảng

Hình ảnh từ clip cho thấy khi cô giáo đang giảng bài trên bục giảng, một học sinh nam bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu giáo viên. Ảnh cắt từ clip

Học sinh lao vào hành hung cô giáo đang giảng bài

Hình ảnh từ clip cho thấy khi cô giáo đang giảng bài trên bục giảng, một học sinh bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu giáo viên. Chứng kiến sự việc, nhiều học sinh trong lớp đã lập tức chạy lên can ngăn, nam sinh ngừng tay. Tuy nhiên, khi cô giáo chạy thoát thân ra phía bàn giáo viên, học sinh này tiếp tục lao lên lần nữa để hành hung.

Sự việc lan truyền trên mạng xã hội tối ngày 20/10 xảy ra tại Trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi, Nội Bài, Thành phố Hà Nội.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo nhà trường xác nhận sự việc xảy ra vào gần 11 giờ ngày 19/10, trong tiết học Toán tại trường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã làm việc trực tiếp với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo sự việc tới Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Giáo viên bị hành hung đang nghỉ ngơi tại nhà

Về tình hình của nữ giáo viên, đại diện Trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi cho biết hiện sức khỏe và tinh thần cô đã ổn định, đang nghỉ ngơi tại nhà. Dự kiến, trong vài ngày tới, cô giáo có thể trở lại trường làm việc.

Chia sẻ với báo chí sáng 21/10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết Sở đã nắm được thông tin sự việc diễn ra tại Trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi.

Ông Nguyễn Văn Hiền cũng cho biết, trong sáng nay sẽ cùng đoàn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội trực tiếp đến trường để nắm bắt, xác minh. Trong hôm nay 21/10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cũng sẽ có văn bản thông tin về sự việc.

Cũng trong sáng 21/10, lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội xác nhận cơ quan công an đã bắt khẩn cấp học sinh này để xác minh, làm rõ.

Sự việc xảy ra tại Trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi, Nội Bài, Thành phố Hà Nội.

Học sinh xúc phạm giáo viên, bạn bè, có thể bị buộc cách ly khỏi môi trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, dự thảo bổ sung quy định mới đối với các hành vi xúc phạm, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lý, người học và nhân viên trong các cơ sở giáo dục. Đây là điểm mới thể hiện tinh thần quyết liệt trong xử lý các hành vi vi phạm về giáo dục nói riêng cũng như trong tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nói chung, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Cụ thể, điều 26 dự thảo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với nhà giáo.

Ngoài việc bị phạt tiền, phải buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể không yêu cầu xin lỗi công khai.

Trường hợp người học có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong cơ sở giáo dục chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng có ảnh hưởng tiêu cực tới việc an toàn và hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục thì bị phạt tiền theo quy định và buộc xin lỗi công khai theo quy định, đồng thời bị áp dụng các biện pháp: cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập.

Chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lý - hành vi, theo đề nghị của nhà trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp quy định tại điểm b khoản này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm có sự tham gia của cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục, gia đình, cơ quan y tế, cơ quan công an (nếu cần thiết). Thẩm quyền quyết định thuộc về cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp hoặc UBND cấp xã/tỉnh theo phân cấp.

Tại điều 28, trường hợp người học có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, thân thể của người học khác cũng bị xử phạt tiền và biện pháp khắc phục tương tự như quy định tại điều 26.

Bổ sung quy định xử lý người học có yếu tố tâm lý bất thường

Dự thảo cũng bổ sung quy định xử lý đối với người học có yếu tố tâm lý bất thường, có hành vi xâm phạm nhà giáo hoặc cán bộ quản lý. Thay vì chỉ xử phạt hành chính, cơ sở giáo dục được phép áp dụng biện pháp hỗ trợ, điều trị và tư vấn tâm lý, góp phần ngăn ngừa bạo lực học đường từ sớm. Riêng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ được trao thêm thẩm quyền xử phạt một số hành vi để tăng tính chủ động cho địa phương, giảm tải cho cơ quan trung ương.