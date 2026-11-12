Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại cô gái rồi chôn xác phi tang ở bãi đất trống

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 8/11/2026, Công an phường Tân Sơn Hòa, tiếp nhận trình báo của bà N.T.L (sinh năm 1982, thường trú xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q (sinh năm 2002, hiện đang cư trú phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 2/11/2026.

Khẩn trương tiến hành xác minh, truy xét; ngày 11/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự CATP phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, phường Tân Sơn Hòa và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Chúc Kim Hương. Bước đầu đối tượng thừa nhận sát hại chị Q. rồi chôn xác phi tang tại bãi đất trống gần nơi ở tại xã Tân Vĩnh Lộc.

Theo CAO