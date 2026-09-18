Bắt khẩn cấp đối tượng livestream gây rối tung tin đồn thất thiệt
Mạng xã hội là con dao hai lưỡi khi nhiều người lợi dụng tính năng phát trực tiếp để lan truyền thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Mới đây, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp một đối tượng có hành vi kéo người nhà đến bệnh viện livestream chửi bới, tung tin đồn thất thiệt, gây đình trệ hoạt động khám chữa bệnh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bat-khan-cap-doi-tuong-livestream-gay-roi-tung-tin-don-that-thiet-418243.htm