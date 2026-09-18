Bắt khẩn cấp đối tượng livestream gây rối tung tin đồn thất thiệt

Ngày 18/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1981, trú tại số 35 Ngô Sỹ Liên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.