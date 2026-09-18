Bắt khẩn cấp đối tượng livestream gây rối ở bệnh viện

Ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Hồng (SN 1976), trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc: Khoảng 15h45 ngày 17/9, một nhóm khoảng 10 người gồm cả nam và nữ đến tầng 1, Tòa nhà Quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, có hành vi quay video, phát livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất ANTT, làm đình trệ hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Khắc Hồng.

Hành vi trên không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và sinh hoạt bình thường của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên bệnh viện mà còn thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ làm phức tạp tình hình ANTT.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp chia sẻ, bình luận video về vụ việc xảy ra.

Trước diễn biến vụ việc, Công an phường Vĩnh Phúc đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Vĩnh Phúc tập trung lực lượng, phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt xác minh, nhanh chóng làm rõ và xử lý triệt để vụ việc. Đồng thời, yêu cầu những người liên quan về trụ sở Công an để làm việc.

Công an Phường Vĩnh Phúc cùng Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt kiểm tra camera sự việc xảy ra ngày 17/9.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định, xuất phát từ thông tin do Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1999), trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ, cung cấp cho người thân về việc bản thân đang mang thai. Ngày 17/9, gia đình đưa Ánh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra, kết quả xác định Ánh không mang thai. Tuy nhiên, Ánh nói với gia đình rằng, ngày 16/9, Ánh đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, bác sĩ nói “thai của Ánh bị dị tật nên phải bỏ”.

Trang cá nhân facebook Nguyễn Khắc Hồng thực hiện livestream tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Sau khi biết sự việc, tin lời con gái nói, bố đẻ Ánh là Nguyễn Khắc Hồng cùng người nhà Ánh đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại đây, Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát livestream, có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện. Nội dung livestream thu hút lượng lớn người xem, tương tác, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, uy tín của bệnh viện, đồng thời tác động đến tâm lý của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó có việc đăng tải, chia sẻ các nội dung, clip sai sự thật trên mạng xã hội.