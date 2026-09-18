Bắt khẩn cấp đối tượng livestream chửi bới, đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

Khoảng 15h45 ngày 17.9.2026, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc một nhóm khoảng 10 người, gồm cả nam và nữ, kéo đến tầng 1 Tòa nhà Quốc tế của bệnh viện.

Tại đây, nhóm người này liên tục có hành vi quay video, phát livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất an ninh, trật tự và làm đình trệ hoạt động khám chữa bệnh.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Hành vi trên không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động chuyên môn, sinh hoạt bình thường của bệnh nhân, người nhà cũng như cán bộ, nhân viên y tế mà còn thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Vĩnh Phúc đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Giám đốc Công an tỉnh lập tức chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Phúc và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tập trung lực lượng xác minh, nhanh chóng làm rõ, xử lý triệt để vụ việc, đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan về trụ sở công an làm việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an làm rõ nguồn cơn sự việc xuất phát từ thông tin do Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1999, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) cung cấp cho người thân về việc bản thân đang mang thai.

Ngày 17.9.2026, gia đình đưa Ánh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra thì kết quả xác định Ánh hoàn toàn không mang thai.

Bị phát hiện, Ánh liền nói dối gia đình rằng vào ngày 16.9, khi đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, bác sĩ chẩn đoán “thai bị dị tật nên phải bỏ”.

Thấy vậy, bố đẻ của Ánh là Nguyễn Khắc Hồng (sinh năm 1976, trú tại xã Tam Dương, Phú Thọ) đã tin lời con gái, kéo theo người nhà đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để “làm cho ra lẽ”.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Nguyễn Khắc Hồng

Tại đây, Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân phát livestream, liên tục chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp những thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện.

Đoạn livestream phát trực tiếp nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem, tương tác, bình luận và chia sẻ, xúc phạm uy tín của bệnh viện, đồng thời tác động tiêu cực đến tâm lý của bệnh nhân, người nhà và đội ngũ y bác sĩ đang làm việc tại đây.

Chỉ sau 5 tiếng đồng hồ khẩn trương xác minh, điều tra, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Hồng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bao gồm cả hành vi đăng tải, chia sẻ các clip, nội dung sai sự thật trên không gian mạng.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Đối với các nội dung liên quan đến tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, người dân cần chủ động kiểm chứng từ các nguồn thông tin chính thống để xác định tính chính xác trước khi đăng tải hoặc phát tán.

Việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật có thể gây ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang dư luận. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, các cá nhân liên quan sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.