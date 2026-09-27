Bắt khẩn cấp đối tượng đổ xăng đốt cha ruột tử vong

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 21h ngày 23/9, sau khi uống rượu cùng với một số người bạn tại cửa hàng tạp hóa Vĩnh Ngọc (thuộc thôn Suối Lau, xã Ia Đal), Nông Hồng Quảng về đến nhà thì thấy nhà bừa bãi, lộn xộn nên bực tức vì cha ruột là ông Nông Văn Thìn (SN 1956) ở nhà không chịu dọn dẹp.

Sau khi gọi điện yêu cầu em gái là Nông Thị Lâm ở cùng thôn và anh trai qua nhà mình để đón ông về ở cùng nhưng không thấy ai đến, Quảng càng bực tức và nảy sinh ý định đốt nhà. Quảng đi đến chỗ can xăng (trong đó còn chứa khoảng hơn 20 lít) đang để trên rương gỗ ở gần chỗ giường ông Thìn đang nằm ngủ, mở nắp, đổ ngã can xăng xuống nền nhà để xăng tự chảy lan hết khắp nơi gồm chỗ giường ông Thìn đang nằm và chảy ra đến cửa sau bếp.

Một lúc sau, Quảng đi ra cửa phía sau bếp, dùng bật lửa châm vào chỗ xăng đổ lan ra, làm lửa bốc cháy mạnh và rồi bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, ông Thìn vẫn đang nằm tại giường. Khi hàng xóm xung quanh phát hiện và dập tắt lửa thì phát hiện ông Thìn đã tử vong tại giường ngủ.

Đối tượng Nông Hồng Quảng bị bắt

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng CSHS đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, tiến hành các hoạt động điều tra và khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh với đối tượng. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nông Hồng Quảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng lạm dụng rượu, bia dẫn đến những hành vi bạo lực mất kiểm soát. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, làm chủ hành vi của bản thân để tránh những hậu quả đau lòng. Theo quy định của pháp luật, việc phạm tội trong tình trạng say rượu không phải là tình tiết giảm nhẹ, mà thậm chí còn là tình tiết tăng nặng khiến người gây án phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.