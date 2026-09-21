Bắt khẩn cấp 7 đối tượng vụ lao ôtô lao vào đám đông ở TP HCM

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng gồm: Lê Miền Nam (30 tuổi, quê Ninh Bình), Đường Văn Nhựt (22 tuổi, quê An Giang) và 5 đối tượng là nhân viên quán nhậu là Thạch Khê Ma Rine (31 tuổi), Trần Tấn Đạt (23 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nam (26 tuổi, quê Cần Thơ), Nguyễn Văn Dô (19 tuổi, quê Cần Thơ), Phan Minh Thật (28 tuổi, quê Cần Thơ). Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” (GRTTCC).

Lê Miền Nam đối tượng lái ô tô lao vào đám đông trước quán nhậu

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3h rạng sáng 19/9, Lê Miền Nam cùng một số người bạn đến quán nhậu trên dưới chân cầu Chữ Y, đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán ăn uống. Đến khoảng 4h30 cùng ngày, Nam lấy ô tô để rời đi. Trong quá trình lùi xe, ô tô do Nam điều khiển va chạm với xe mô tô của Đường Văn Nhựt (đang để tại khu vực quán).

7 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự trước quán nhậu bị bắt

Từ vụ va chạm, giữa Nam và Thạch Khê Ma Rine nhân viên giữ xe của quán xảy ra cự cãi, sau đó dẫn đến xô xát. Dù đã được bạn bè đi cùng can ngăn nhưng Nam chạy ra ngoài, điều khiển xe ô tô tông vào nhóm người đang đứng trước quán. Hậu quả, khiến 1 người bị thương, nhiều xe mô tô tại khu vực bị hư hỏng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Chợ Quán đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa tất cả các đối tượng có liên quan về trụ sở để làm việc; đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và hành vi của từng cá nhân liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quanCSĐT Công an Thành phố đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng nêu trên.

Hiện trường vụ ô tô lao vào nhiều xe máy và đám đông trước quán nhậu

Công an TP HCM khuyến cáo, người dân khi phát sinh mâu thuẫn, va chạm trong sinh hoạt hoặc tham gia giao thông phải giữ bình tĩnh, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật; tuyệt đối không tụ tập, sử dụng bạo lực hoặc có hành vi manh động để giải quyết mâu thuẫn. Mọi hành vi coi thường pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác sẽ được cơ quan Công an kiên quyết phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Mời quý độc giả xem video diễn biến vụ việc.