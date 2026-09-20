Bắt khẩn cấp 7 đối tượng vụ lao ô tô vào đám đông trước quán nhậu ở TPHCM

Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị giữ gồm: Lê Miền Nam (SN 1996, quê Ninh Bình), Đường Văn Nhựt (SN 2004, quê An Giang) và 5 nhân viên quán ăn là Thạch Khê Ma Rine (SN 1995, quê Vĩnh Long), Trần Tấn Đạt (SN 2003, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nam (SN 2000), Nguyễn Văn Dô (SN 2007) và Phan Minh Thật (SN 1998, cùng quê Cần Thơ).

7 đối tượng bị bắt khẩn cấp. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 19/9, Lê Miền Nam cùng nhóm bạn đến ăn uống tại một quán trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, Nam lấy xe ô tô để rời đi. Trong lúc lùi xe, ô tô của Nam va chạm với xe mô tô của Đường Văn Nhựt đang dừng đỗ tại khu vực quán.

Sự việc dẫn đến cự cãi, xô xát giữa Nam và nhân viên giữ xe của quán là Thạch Khê Ma Rine. Dù được những người đi cùng can ngăn, Nam vẫn bất ngờ lên ô tô, tăng ga tông thẳng vào nhóm người đang đứng trước quán.

Công an lấy lời khai đối tượng Lê Miền Nam. Ảnh: CA

Cú tông mạnh khiến một người bị thương và nhiều xe mô tô bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nhận tin báo, Công an phường Chợ Quán nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc; đồng thời phối hợp cùng Phòng CSHS thu thập tài liệu, trích xuất dữ liệu để làm rõ hành vi của từng cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.