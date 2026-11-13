Bắt khẩn cấp 4 nghi phạm trộm vàng, ngoại tệ trị giá 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lý Văn Phong (SN 1984, ngụ tỉnh An Giang); Lý Văn Linh (SN 2007, ngụ TPHCM); Nguyễn Văn Phước (SN 2001) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983), cùng ngụ tỉnh Cà Mau.

4 đối tượng liên quan vụ trộm tài sản trị giá 5 tỷ đồng tại Cà Mau. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/11, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành.

Theo trình báo của bị hại, số tài sản bị mất gồm nhiều lượng vàng, ngoại tệ và tiền Việt Nam với tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, khẩn trương rà soát thông tin, thu thập dấu vết và truy xét các đối tượng liên quan.

Qua điều tra, công an nhanh chóng xác định nhóm nghi phạm. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều lượng vàng cùng các tang vật liên quan như dao tự chế, bình xịt hơi cay, xe máy và điện thoại di động.

Bước đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.