Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Chiều 13/11, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, lệnh khám xét với 4 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 4/11 tại khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau, với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng.

Cán bộ Phòng CSHS làm việc với đối tượng Tuấn.

Các đối tượng gồm: Lý Văn Phong (SN 1984, ngụ ấp Minh Thượng, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang); Lý Văn Linh (SN 2007, ngụ khu phố Tân An, phường Tân Hiệp Đông, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Phước (SN 2001, ngụ ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, ngụ khóm Cái Nai, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).

Đối tượng Phong tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 4/11, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin báo về vụ mất trộm tài sản xảy ra tại khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành. Theo trình báo của bị hại, số tài sản bị mất có tổng trị giá 5 tỷ đồng, gồm nhiều lượng vàng, ngoại tệ và tiền Việt Nam. Đây là vụ việc nghiêm trọng, giá trị tài sản bị chiếm đoạt lớn, đòi hỏi cơ quan chức năng phải khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng, thu hồi tài sản.

Đối tượng Phước tại cơ quan Công an.

Phòng CSHS Công an tỉnh tập trung lực lượng, khẩn trương rà soát các thông tin, dấu vết liên quan. Qua đó, nhanh chóng xác định nhóm đối tượng nghi vấn, làm rõ những người có liên quan đến vụ việc và triển khai các biện pháp tố tụng theo quy định.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều lượng vàng cùng các tang vật có liên quan, như: dao tự chế, bình xịt hơi cay, xe mô tô, điện thoại di động...

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận là nhóm "tác giả" của vụ trộm trên. Vụ án được điều tra, khám phá nhanh, góp phần thu hồi tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Linh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và các tình tiết có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.