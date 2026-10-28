Bắt khẩn cấp 3 đối tượng đánh nhau sau mâu thuẫn giao thông ở TPHCM

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 40 ngày 20/10, Hải lái xe máy điện trên đường Nguyễn Ảnh Thủ có hành vi lạng lách, vượt và tạt đầu nhiều xe, trong đó có hai xe máy của nhóm Duy và Kiệt.

3 đối tượng bị bắt khẩn cấp.

Từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, các bên xảy ra cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Dù người dân xung quanh nhiều lần can ngăn, những người liên quan vẫn tiếp tục tranh cãi, xô xát.

Ảnh cắt từ clip.

Vụ việc được người dân ghi nhận, phản ánh trên mạng xã hội, vụ đánh nhau xảy ra tại tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại, dân cư đông đúc, gây huyên náo, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và an ninh, trật tự khu vực.

Công an phường Thới An đã vào cuộc xác minh, làm rõ đồng thời mời 3 đối tượng làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường khuyến cáo, trong sinh hoạt, lao động hay khi tham gia giao thông, có thể xảy ra các va chạm, mâu thuẫn, thì cần phải bình tĩnh, giải quyết vụ việc một cách khéo léo, ôn hòa, không làm cho vụ việc trở nên phức tạp, nghiêm trọng, dẫn đến đánh nhau, vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của chính mình, người thân cũng như dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc khác.