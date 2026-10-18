Bắt khẩn cấp 2 tài xế xe đầu kéo rượt đuổi, đánh nhau trên Quốc lộ 51 sau mâu thuẫn

Ngày 18/10, thông tin từ cơ quan chức năng, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định tố tụng, thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với 2 tài xế xe đầu kéo về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 05 phút ngày 16/10, Hồ Văn Hòa điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 60H-405.97 (kéo theo rơ-moóc biển số 60RM-039.01) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 51 theo hướng từ TP. Đồng Nai về phường Bà Rịa.

Hai đối tượng thời điểm bị bắt.

Thực nghiệm lại hiện trường.

Trong quá trình di chuyển, phương tiện của Hòa đã xảy ra va quẹt, mâu thuẫn giao thông với xe đầu kéo biển kiểm soát 51C-242.88 (kéo theo rơ-moóc biển số 51R-269.42) do tài xế Nguyễn Hữu Long điều khiển chạy cùng chiều.

Khi đến khu vực ngã tư giao nhau với đường N2-2 (hướng vào KCN Mỹ Xuân A2 và KCN Mỹ Xuân B1 thuộc khu phố Phú Hà, phường Phú Mỹ), Nguyễn Hữu Long đã điều khiển xe vượt lên, cúp đầu ép dừng phương tiện của Hòa.

Ngay sau đó, Long xuống xe mang theo một đoạn ống tuýp kim loại tròn dài khoảng 50 cm, đứng giữa Quốc lộ 51 chửi bới, thách thức và yêu cầu Hòa xuống xe giải quyết.

Khi Hòa vừa bước xuống cabin, Long lập tức dùng ống tuýp xông vào đánh 02 cái vào vùng đầu của Hòa. Hai bên tiếp tục giằng co ẩu đả trên đường.

Bị tấn công, Hòa nhặt một viên gạch lát vỉa hè bị bể ném trúng người Long. Thấy vậy, Long bỏ chạy thì Hòa nhặt thêm 2 cục gạch tiếp tục rượt đuổi, ném theo đối phương khoảng 50 mét, gây náo loạn cả khu vực và khiến giao thông trên Quốc lộ 51 bị ùn tắc cục bộ.

Vụ việc chỉ dừng lại khi nghe tiếng người dân tri hô lực lượng Công an đang đến hiện trường. Hậu quả của vụ ẩu đả khiến Hòa bị thương tích chảy máu ở vùng đầu và nhiều vết thương trên cơ thể, còn Long bị xây xát nhẹ.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Phú Mỹ và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 12 khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và đưa các đối tượng cùng những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Long và Hồ Văn Hòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.