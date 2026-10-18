Bắt khẩn cấp 2 tài xế xe đầu kéo đánh nhau trên Quốc lộ 51

Ngày 18/10, Công an TP. HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra, xử lý Hồ Văn Hòa và Nguyễn Hữu Long về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an đọc lệnh tố tụng với hai tài xế. Ảnh CACC

Trước đó, tối 17/10, tại trụ sở Công an phường Phú Mỹ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã tống đạt các quyết định tố tụng, thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai tài xế trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15h05 ngày 16/10, Hồ Văn Hòa điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 60H-405.97, kéo theo rơ-moóc biển số 60RM-039.01, lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai về phường Bà Rịa.

Trong quá trình di chuyển, xe của Hòa xảy ra va quẹt với xe đầu kéo biển số 51C-242.88, kéo theo rơ-moóc biển số 51R-269.42, do Nguyễn Hữu Long điều khiển cùng chiều. Vụ va chạm khiến hai tài xế phát sinh mâu thuẫn.

Khi đến khu vực ngã tư Quốc lộ 51 giao với đường N2-2, lối vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 và Mỹ Xuân B1, thuộc khu phố Phú Hà, phường Phú Mỹ, Long điều khiển xe vượt lên, cúp đầu và ép phương tiện của Hòa dừng lại.

Sau đó, Long xuống xe, cầm theo đoạn tuýp kim loại dài khoảng 50cm, đứng giữa đường chửi bới, thách thức và yêu cầu Hòa xuống giải quyết mâu thuẫn.

Khi Hòa vừa bước xuống cabin, Long lao tới, dùng tuýp kim loại đánh hai lần vào vùng đầu đối phương. Hai người tiếp tục giằng co, xô xát ngay trên Quốc lộ 51.

Bị tấn công, Hòa nhặt một viên gạch lát vỉa hè bị vỡ ném trúng người Long. Khi Long bỏ chạy, Hòa tiếp tục nhặt thêm hai viên gạch, đuổi theo khoảng 50m để ném đối phương.

Vụ ẩu đả khiến khu vực xảy ra sự việc náo loạn, giao thông trên Quốc lộ 51 bị ùn tắc cục bộ. Hai tài xế chỉ dừng đánh nhau khi nghe người dân tri hô có lực lượng công an đến hiện trường.

Hậu quả, Hồ Văn Hòa bị thương, chảy máu vùng đầu và có nhiều vết thương trên cơ thể. Nguyễn Hữu Long bị xây xát nhẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM phối hợp với Công an phường Phú Mỹ và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 12 tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, cả Hồ Văn Hòa và Nguyễn Hữu Long bước đầu thừa nhận hành vi của mình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.