Bắt khẩn cấp 2 tài xế xe đầu kéo đánh nhau giữa Quốc lộ 51

Ngày 18/10, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra xử lý trường hợp Hồ Văn Hòa và Nguyễn Hữu Long về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an đọc lệnh tố tụng với hai tài xế.

Trước đó, tối 17/10, tại Công an phường Phú Mỹ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định tố tụng, thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hai tài xế trên.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h05 ngày 16/10, Hồ Văn Hòa điều khiển xe đầu kéo biển số 60H-405.97, kéo theo rơ-moóc biển số 60RM-039.01, lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai về phường Bà Rịa.

Trong quá trình di chuyển, xe của Hòa xảy ra va quẹt, dẫn đến mâu thuẫn với xe đầu kéo biển số 51C-242.88, kéo theo rơ-moóc biển số 51R-269.42, do Nguyễn Hữu Long điều khiển chạy cùng chiều.

Khi đến ngã tư Quốc lộ 51 giao với đường N2-2, đoạn dẫn vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 và Mỹ Xuân B1, thuộc khu phố Phú Hà, phường Phú Mỹ, Long bất ngờ điều khiển xe vượt lên, cúp đầu, ép phương tiện của Hòa phải dừng lại.

Sau đó, Long xuống xe, cầm theo một đoạn ống tuýp kim loại dài khoảng 50cm, đứng giữa Quốc lộ 51 chửi bới, thách thức và yêu cầu Hòa xuống xe giải quyết mâu thuẫn.

Khi Hòa vừa bước xuống khỏi cabin, Long lập tức lao tới, dùng ống tuýp đánh hai cái vào vùng đầu đối phương. Hai người tiếp tục giằng co, ẩu đả ngay trên đường.

Bị tấn công, Hòa nhặt một viên gạch lát vỉa hè bị vỡ ném trúng người Long. Khi Long bỏ chạy, Hòa tiếp tục nhặt thêm hai viên gạch, đuổi theo đối phương khoảng 50m để ném.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ việc.

Vụ ẩu đả giữa hai tài xế khiến khu vực náo loạn, giao thông trên Quốc lộ 51 bị ùn tắc cục bộ. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân tri hô có lực lượng công an đến hiện trường.

Hậu quả, Hòa bị thương, chảy máu vùng đầu cùng nhiều vết thương trên cơ thể; Long bị xây xát nhẹ.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp Công an phường Phú Mỹ và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 12 tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Long và Hồ Văn Hòa bước đầu đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.