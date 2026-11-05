Bắt khẩn cấp 2 đối tượng dùng dao đâm 3 người thương vong

Chiều ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ khẩn cấp đối với Danh Thới (SN 1995) và Lý Của (SN 1996, cùng thường trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Giết người.

Hai đối tượng Danh Thới và Lý Của liên quan trực tiếp trong vụ án xảy ra tối 1/11 tại đường Đào Tông Nguyên, xã Nhà Bè, khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Hai đối tượng Danh Thới (áo cam), Lý Của bị bắt giữ khẩn cấp.

Theo đó, khoảng 22h ngày 1/11, Công an xã Nhà Bè tiếp nhận tin báo về vụ án xảy ra trước địa chỉ số 34A Đào Tông Nguyên, ấp 11, xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Nhà Bè tổ chức truy xét, điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 1/11, xuất phát mâu thuẫn sau một cuộc nhậu, Danh Thới gọi Lý Của đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Lý Của dùng dao tấn công khiến một người tử vong, một người bị thương rồi bỏ trốn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một con dao Thái Lan dài khoảng 20 cm, lưỡi kim loại, cán gỗ, được xác định là hung khí gây án.

Ngay trong đêm 1/11, lực lượng Công an đã triệu tập làm việc Danh Thới và những người tham gia nhậu để làm rõ; đồng thời truy xét và bắt giữ Lý Của khi đang lẩn trốn tại xã Tân Lợi, TP Đồng Nai.