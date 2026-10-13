Bắt khẩn cấp 11 đối tượng trong nhóm 'giang hồ mạng' Cọp Đen

Ngày 13/10, theo báo Đồng Nai, Công an thành phố Đồng Nai thông tin về việc bắt khẩn cấp nhóm đối tượng được gọi là “giang hồ mạng” để điều tra hành vi đưa và sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 11 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đánh giá các thông tin, tài liệu, hình ảnh liên quan đến hành vi của nhóm đối tượng.

Đối tượng có hỗn danh "Cọp Đen" làm việc với cán bộ điều tra. Ảnh: Trần Danh.

Theo báo Nhân dân, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS phát hiện nhóm đối tượng do Đào Ngọc Giàu (SN 1993, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai), có hỗn danh “Cọp Đen” là diễn viên chính; Nguyễn Thành Dũng (SN 1983, ngụ TP Hồ Chí Minh) với biệt danh “Dũng đô” chuyên đóng vai đại ca.

Nhóm hoạt động từ năm 2019. Nhóm này có khoảng 20 người, trong đó có nhiều đối tượng xuất hiện với nhiều hình xăm trên cơ thể tổ chức quay những video theo kịch bản có nội dung bạo lực thể hiện lối sống giang hồ, một số người sử dụng các vật dụng làm hung khí, vũ khí để thực hiện hành vi đánh nhau. Sau đó những clip rồi đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hơn 2 triệu lượt xem và chia sẻ.

Cán bộ công an làm việc với một số đối tượng cầm đầu.

Theo kết quả xác minh ban đầu, các video được đăng tải có nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục. Những nhân vật xuất hiện trong clip sử dụng ngôn ngữ thô tục, phản cảm; cách diễn xuất và lời thoại cổ xúy lối sống thiếu văn hóa, bạo lực, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Đáng chú ý, các clip được phát tán trên mạng xã hội nhưng không có giới hạn độ tuổi hoặc cảnh báo phù hợp. Nội dung mang tư tưởng bạo lực, thể hiện sự hung hăng kiểu giang hồ, gây tâm lý bất an trong nhân dân.

Cơ quan công an xác định hành vi của các đối tượng còn vi phạm điểm h khoản 1 Điều 9 và Điều 21 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 về phổ biến phim trên không gian mạng.

Nhóm đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Trần Danh

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai cho biết, để đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng, Công an thành phố đã thành lập 15 tổ công tác, huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia khám xét nơi ở của các đối tượng tại địa bàn Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận đã sản xuất, đăng tải các nội dung thông tin chưa qua kiểm duyệt, vi phạm quy định pháp luật và gây tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.